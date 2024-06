Curve è la prima alternativa ad Apple Wallet: pronto il lancio in Europa

L’attuazione del Digital Markets Act nei paesi dell’Unione Europea ha costretto Apple ad aprire il suo ecosistema, consentendo store e marketplace di terze parti, ma anche la sostituzione delle app predefinite su iOS. In questo senso, il DMA ha imposto anche la possibilità di poter utilizzare un metodo di pagamento alternativo ad Apple Wallet e nei prossimi giorni potrebbe assistere al debutto del primo portafoglio digitale di terze parti.

Curve prepara il lancio in Europa: sarà il primo wallet alternativo su iOS

Crediti: Curve

Curve, compagnia britannica per i pagamenti digitali, nelle prossime settimane potrebbe ufficialmente diventare il primo wallet alternativo su iOS. Stando alle ultime informazioni riportate dal The Times, infatti, la compagnia sarebbe ormai pronta ad approdare su iPhone e starebbe soltanto aspetto che Apple finalizzi gli ultimi dettagli tecnici (API e utilizzo del chip NFC) con i prossimi aggiornamenti.

“Il nuovo mercato competitivo dei wallet digitali sta per sperimentare un’autentica innovazione incentrata sul cliente“, ha affermato il fondatore di Curve, Shachar Bialick. La nuova applicazione, nonostante abbia sede nel Regno Unito, potrà operare soltanto nei paesi dell’Unione Europea (come previsto dal DMA), ma non è escluso che nei prossimi anni anche gli altri paesi possano adottare misure antitrust simili, che costringano Apple ad aprire il proprio ecosistema in tutto il mondo.

