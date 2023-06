Samsung Galaxy Z Fold 5 nella prima immagine “ufficiosa”: come cambia il design?

Il mese di luglio sarà dedicato al nuovo evento Unpacked del colosso tecnologico asiatico e vedrà protagonista una sfilza di novità. Tra queste, ovviamente, ci aspettiamo il debutto di Samsung Galaxy Z Fold 5 (e del modello Z Flip 5), il nuovo pieghevole top di gamma della serie: eccolo in una prima immagine stampa “ufficiosa”, trapelata nelle scorse ore e che mostrerebbe il design definitivo del foldable!

Questa è la prima immagine “ufficiosa” di Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Fold 5 (Leak)

Come cambia Samsung Galaxy Z Fold 5 rispetto al precedente modello? In copertina trovate Z Fold 4 mentre in alto potete dare un'occhiata alla prima immagine stampa (leak) del nuovo terminale in arrivo. Il design è in linea con le precedenti indiscrezioni: il look non è molto diverso rispetto alla generazione attuale e i cambiamenti visibili sono pochi. La fotocamera è ancora una volta un triplo modulo verticale, ma il flash LED è stato spostato di lato (anziché sotto il comparto).

Il bordo inferiore del dispositivo ospita il microfono, la porta Type-C per la ricarica ed il trasferimento dei dati ed uno speaker; all'opposto troviamo un altro altoparlante. Le misura – non ancora confermate – dovrebbero essere di 154,9 x 129,9 x 6,3 mm da aperto e 154,9 x 67,1 x 13,5 mm da chiuso.

Nell'immagine stampa, oltre a Samsung Galaxy Z Fold 5 (nella colorazione blu) è visibile anche la S-Pen; diamo per scontato che sarà venduta separatamente. Ora non resta che attendere le immagini ufficiali e i primi poster di Samsung: in attesa di saperne di più, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al flagship pieghevole!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le