Samsung Galaxy Z Fold 5 torna sotto i riflettori prima del debutto: ecco le specifiche

Aggiornamento 16/06: si torna a parlare di Samsung Galaxy Z Fold 5, con un nuovo leak delle specifiche (quasi) complete. Inoltre abbiamo anche una prima immagine stampa leak. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Ormai la compagnia asiatica è ampiamente specializzata nel campo degli smartphone pieghevoli, come rimarca il suo monopolio del mercato, un fattore che ribadirà con Samsung Galaxy Z Fold 5. Il suo prossimo smartphone/tablet si intravede all'orizzonte, assieme al suo “fratello minore” Galaxy Z Flip 5: scopriamo quindi tutte le novità del prossimo Fold tra design, specifiche tecniche, prezzo e data d'uscita sul mercato.

Samsung Galaxy Z Fold 5: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Esteticamente parlando, inizialmente si credeva che Samsung Galaxy Z Fold 5 avrebbe aderito al tipico look Samsung, talmente diffuso da aver creato un editoriale che spiega perché tutti i Samsung sono così simili. Ma a quanto pare non sarà così, e il design sarà pressoché identico a quello del suo predecessore. L'unica differenza nel design starebbe nel posizionamento del flash LED posteriore, ora accanto al modulo fotografico (anziché sotto di esso, come avviene con Z Fold 4). Di recente è spuntata anche un'immagine stampa “ufficiosa” che rivelerebbe il design.

Samsung Galaxy Z Fold 5 (Leak)

Le poche novità non riguarderebbero solo l'estetica, ma anche il comparto tecnico: tranne poche migliorie non si registrano novità degne di nota (dettaglio che ha generato anche qualche critica).

Le specifiche leak del nuovo pieghevole.

La vera novità sarebbe nascosta in piena vista: come abbiamo evidenziato nella recensione, la piegatura di Z Fold 4 è stata migliorata ma è ancora visibile, e Samsung Galaxy Z Fold 5 migliorerà quello che è uno dei principali difetti dal punto di vista estetico. I leak riportano che avrà un display grinza ridotta grazie all'utilizzo di una cerniera a goccia, una tecnologia già sfruttata da praticamente tutti gli altri produttori di pieghevoli (Huawei, OPPO, Motorola e così via).

Questo gli permetterebbe di avere dimensioni leggermente più compatte: 154,9 x 129,9 x 6,3 mm da aperto, 154,9 x 67,1 x 13,5 mm da chiuso, una riduzione di pochi millimetri in lunghezza e larghezza, mentre lo spessore rimarrebbe invariato.

Dovrebbe rimanere la certificazione IPX8, mentre pare smentita la voce attorno all'adozione dello slot per la S Pen, in quanto integrarla all'interno della scocca avrebbe aumentato lo spessore, aspetto delicato quando si parla di pieghevoli che altrimenti risulterebbero troppo ingombranti in tasca.

Il display sarà ancora una volta una soluzione interna da 7,6″ QXGA+ (2.208 x 1.768 pixel) sempre Dynamic AMOLED 2X, con tecnologia LTPO e refresh rate dinamico fino a 120 Hz e una luminosità di picco che passerebbe da 1.200 a 1.750 nits. Esternamente avremmo un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,2″ Full HD+ (2.316 x 940 pixel) a 120 Hz con protezione Gorilla Glass Victus 2, ma a fronte di cornici leggermente ridotte.

Specifiche tecniche

Il precedente Z Fold 4 era dotato dello Snapdragon 8+ Gen 1 e ci sono ancora alcuni dubbi in merito al successore. La scheda tecnica di Samsung Galaxy Z Fold 5 si baserà sullo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, lo stesso chipset visto a bordo della gamma S23. Il SoC è realizzato a 4 nm N4 da TSMC ed è composto da un core principale X3 fino a 3,36 GHz, quattro core A715/A710 a 2,8 GHz e tre core A510 a 2,0 GHz.

Non manca poi una GPU Adreno 740 con una frequenza fino a 719 MHz, e lato memorie avremo 12 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB/1 TB di spazio UFS 4.0 non espandibile.

La batteria dovrebbe restare un'unità da 4.400 mAh con ricarica rapida da 25W e il supporto a quella wireless 15W. Ovviamente ci saranno speaker stereo, connettività 5G con modem Snapdragon X70, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, UWB, USB-C 3.2, GPS/GLONASS/BDS/Galileo, Samsung DeX e il software sarebbe l'inedita One UI 5.1.1 basata su Android 13.

Fotocamera

Le indiscrezioni riguardo il comparto fotografico: inizialmente si vociferava di un sensore principale da 108 MP, ma si vocifera di una tripla fotocamera immutata da 50 + 12 + 12 MP f/1.8-2.2-2.4 con messa a fuoco Dual Pixel PDAF, stabilizzazione OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo 3x, con capacità di registrare video 8K a 30 fps. La fotocamera interna dovrebbe essere nuovamente una selfie camera sotto allo schermo (da 4 MP) mentre all'esterno ci sarebbe un sensore da 10 MP.

Samsung Galaxy Z Fold 5 – Scheda tecnica (in aggiornamento)

Dimensioni di 154,9 x 67,1 x 13,5 mm (chiuso) e di 154,9 x 129,9 x 6,3 mm (aperto)

certificazione IPX8

Display interno Dynamic AMOLED 2X da 7,6″ QXGA+ (2.208 x 1.768 pixel) LTPO con refresh rate a 120 Hz , luminosità di picco a 1.750 nits, supporto HDR10+

(2.208 x 1.768 pixel) LTPO con refresh rate a , luminosità di picco a 1.750 nits, supporto HDR10+ Display esterno Dynamic AMOLED 2X da da 6,2″ Full HD+ (2.316 x 904 pixel) con refresh rate a 120 Hz

(2.316 x 904 pixel) con refresh rate a Lettore d'impronte digitali laterale

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,36 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno 740 fino a 719 MHz

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida da 25W e wireless a 15W (anche inversa)

con ricarica rapida da e wireless a 15W (anche inversa) Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB Type-C 3.2

Tripla camera da 50 + 12 + 12 MP f/1.8-2.2-2.4 con OIS, autofocus Dual Pixel, ultra-grandangolare, teleobiettivo con zoom ottico 3X

f/1.8-2.2-2.4 con OIS, autofocus Dual Pixel, ultra-grandangolare, teleobiettivo con zoom ottico 3X Selfie camera da 4 MP f/??? (interna) e da 10 MP f/??? (esterna)

f/??? (interna) e da f/??? (esterna) Speaker stereo con Dolby Atmos

Sistema operativo Android 13 con One UI 5.1.1

Samsung Galaxy Z Fold 5 – Prezzo e uscita

La data di presentazione di Samsung Galaxy Z Fold 5 è ancora incerta ma le ultime novità puntano verso la settimana tra il 25 e il 27 luglio, anticipandone il lancio rispetto al passato. Il prezzo di vendita è ancora sconosciuto, anche se un recente leak indica una cifra di partenza di 1.799$: ricordiamo che l'attuale Z Fold 4 è stato lanciato in Italia a 1.879€, 1.999€ e 2.249€, rispettivamente per le varianti da 12/256 GB, 12/512 GB e 12 GB /1 TB.

