Huawei Pangu Chat: un nuovo rivale di ChatGPT dalla Cina

Con l'arrivo sul web di ChatGPT è nato il nuovo trend del 2023: le intelligenze artificiali generative. Nel corso dei mesi, infatti, abbiamo assistito ad una vera e propria corsa all'oro da parte delle grandi aziende tech di tutto il mondo che si sono affrettate a proporre la loro alternativa al prodotto di OpenAI. Tra queste sembrerebbe esserci anche Huawei, di cui adesso si parla in quanto sarebbe al lavoro su un'alternativa al chatbot statunitense.

Pangu Chat o NetGPT potrebbe essere la risposta di Huawei a ChatGPT

Prima è apparso un brevetto sul web in cui viene fatta menzione di Huawei NetGPT. La nomenclatura richiama chiaramente ChatGPT, potrebbe quindi trattarsi di una intelligenza artificiale generativa come le tante nate negli ultimi mesi. Anche Huawei, quindi, potrebbe presto proporre un'alternativa all'IA di OpenAI, probabilmente confinata al solo mercato cinese, almeno per i primi tempi.

Più recentemente, invece, se n'è parlato sotto il nome di Pangu Chat, denominazione che è già stata utilizzata in passato per le sue CPU proprietarie, per un modello di linguaggio di larga scala che potrebbe essere svelato alla Huawei Developer Conference che si terrà il 7 luglio 2023. Le indiscrezioni, però, è che l'alternativa di Huawei non sarà uno strumento pubblico bensì destinato ad aziende e governi. Il modello LLM di Huawei si baserebbe su 1,085 trilione di parametri (al pari di GPT-4) e sarebbe alimentato da oltre 2.000 chip Huawei Ascend 910 e oltre 4.000 fra GPU e TPU, con costi che avrebbero raggiunto i 123 milioni di euro. Nel frattempo, uno studio ha dimostrato che ChatGPT è più incline a mentire quando parla in cinese: che sia il caso anche della nuova IA di Huawei?

Avete già dato un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le