Huawei lontana da Intel e AMD? Un leak lo suggerisce

Il processo di nazionalizzazione dei componenti dei prodotti Huawei sta piano piano prendendo sempre più piede, specie nei PC. Infatti, oltre al prossimo notebook Qingyun L420, nei prossimi mesi non è escluso che potremmo vedere i PC Desktop e notebook Huawei non utilizzare più soluzioni Intel e AMD, ma abbracciare CPU proprietarie denominate “Pangu”.

Huawei: cosa si cela dietro le CPU Pangu ed il probabile addio a Intel e AMD?

A parlare di questa evenienza è stato un leaker su Weibo, Magic Technology King, che ha spiegato come Huawei potrebbe, nei prossimi mesi, avviare la produzione di PC (non ha specificato se Desktop o notebook) con chipset non di fattura Intel e AMD. E quale potrebbe essere la soluzione? Sempre secondo il leak, farebbero la loro comparsa i cosiddetti “Pangu“, che sarebbe il nome in codice del chipset proprietario di Huawei.

Che sia la soluzione ARM che vedremo anche nel sopracitato Qingyun e che Huawei ha iniziato a produrre già da fine 2020? A dire il vero non è chiaro, quindi potrebbe benissimo essere una soluzione x86, perché viene indicato giugno 2022 come periodo propizio, di conseguenza è presto per poter dare giudizi definitivi. Inoltre, sembra che non siano computer destinati al grande pubblico, bensì a determinate categorie, come a creare un banco di prova prima del grande salto sul mercato Consumer.

Non ci resta quindi che attendere le prossime settimane per capire se verranno affinate le informazioni e avremo dati più concreti su quale sarà la strada intrapresa da Huawei e soprattutto se effettivamente avverrà questo taglio da partner storici come Intel e AMD.

