Recensione BlitzHome BH-AP1: è il purificatore più adatto per le case moderne?

Tra i tanti accessori intelligenti che si possono avere in casa, tra i più utili troviamo senza dubbio i purificatori d'aria. Soprattutto nelle case più moderne, c'è necessità e possibilità di poter migliorare la qualità dell'aria dell'ambiente domestico. E chi meglio di BlitzWolf o meglio, della sua linea smart home BlitzHome, può venire incontro alle esigenze degli utenti, come nel caso del purificatore d'aria smart BH-AP1, protagonista di questa recensione?

Recensione BlitzHome BH-AP1 | Purificatore smart

Contenuto della confezione

La confezione del BlitzHome BH-AP1 in recensione si presenta essenziale, senza strafare: infatti, oltre al piccolo elettrodomestico, troviamo semplicemente la manualistica ed il cavo di alimentazione (visto che non è wireless). Spesso questo succede quando il dispositivo ha già tutto incorporato e non necessita di ulteriori accessori.

Design e materiali

Il design lo abbiamo trovato decisamente apprezzabile. Moderno, compatto e quindi non ingombrante, ha nella parte frontale una grata dove è posizionato il filtro HEPA, mentre nella parte superiore abbiamo la zona di controllo con indicatori LED e soprattutto touch, ma anche una seconda grata da cui far passare l'aria purificante, feature naturale del prodotto. Chicca finale è l'indicatore LED nella parte inferiore, che come vedremo non è un espediente estetico, ma molto di più.

Funzionamento e servizi smart

E vediamo dunque a quello che è il clou della recensione del purificatore BlitzHome. Senza girarci troppo intorno, per quanto molto valido, è più efficace in stanze non più grandi di 25 m2 e quindi per questo possiamo definirlo adattissimo alle case più moderne, ormai sempre più compatte.

Abbiamo inoltre 3 modalità di erogazione: quella automatica, dove fa tutto da solo, la velocità 1 di media intensità e velocità 2 che permette di sfruttare al massimo il prodotto. Esiste anche una modalità notte, che permette di usarlo senza disturbare con il rumore, che non supera i 26 dB. Il nostro consiglio è di tenerlo per meno tempo ma con velocità 2, così da poter avere una copertura più che soddisfacente.

Un grande plauso va fatto alla sempre comoda applicazione BlitzWolf, che permette di monitorare il purificatore, ma anche settare le varie funzioni (che sono facili da settare anche in manuale, essendo molto chiara la plancia dei comandi) e sopratutto si può controllare il dispositivo da remoto, quindi potete azionarlo anche se non siete a casa. E veniamo all'utilità del LED nella parte inferiore: esso si distribuisce in 3 colori e indica il livello di PM 2.5, cioè le polveri sottili. Se si illumina di verde, siete perfettamente in linea. Quando gialla, c'è una presenza media. Infine, se rossa, ovviamente l'aria è carica di poveri sottili.

Recensione BlitzHome BH-AP1 – Prezzo e conclusioni

Cosa possiamo dire, in conclusione di recensione, in merito a questo prodotto BlitzWolf? Come detto nel titolo e durante la prova, se avete una casa più compatta, è decisamente il purificatore che può fare per voi, anche per via di quanto costa. Il rapporto qualità/prezzo è sicuramente un punto di forza di questo BlitzHome BH-AP1, che unisce funzioni intelligenti ad una semplicità importante anche per chi è alle prime armi. Non ci sentiamo di sconsigliarlo a chi ha una casa più grande, però potrebbe servirvi un modello più prestante o più purificatori di questo tipo. Per poterlo acquistare, potete dare un'occhio all'offerta che Banggood gli ha riservato, ma ricordiamo che non durerà per sempre, quindi bisogna affrettarsi.

