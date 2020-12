Huawei MateBook B5 è il misterioso laptop con SoC per smartphone

Nonostante il business degli smartphone di Huawei sia messo a serio rischio, quello dei notebook è ancora vivo e vegeto e lo dimostrano le vendite della serie MateBook. Sono appena stati presentati i nuovi MateBook D con hardware rinnovato grazie agli Intel 11th Gen, ma l'azienda sta lavorando a qualcosa di più intrigante. Siamo ancora nel mero campo delle indiscrezioni, ma il leaker Teme menziona l'inedito Huawei MateBook B5 e lo fa associandolo al Kirin 990.

Il Kirin 990 potrebbe prendere nuova vita a bordo di Huawei MateBook B5

Huawei ha dimostrato di considerare in maniera decisa il mercato dei computer. Dopo aver aggredito il settore dei portatili con Huawei MateBook, si è gettata nel segmento dei PC fissi con il primo MateStation B515. Tuttavia, in ogni caso parliamo di macchine dipendenti da aziende di terze parti, che siano Intel, AMD o NVIDIA. Ma a quanto pare Huawei sta seriamente valutando la creazione di un notebook realizzato sulla base dei propri chipset.

There is a Matebook B5 laptop with Kirin 990 and Linux based UOS, I don't know why Huawei is wasting Kirin processors on laptops🤷‍♂️ — Teme (特米)😷 (@RODENT950) December 19, 2020

Secondo le indiscrezioni, questo Huawei MateBook B5 si baserebbe sul Kirin 990, lo stesso SoC che muove smartphone quali Huawei P40, Mate 30, Honor 30 e V30. Stiamo parlando di un chip di fascia alta, per quanto non di ultimissima generazione, a 7 nm, con CPU octa-core fino a 2,86 GHz e GPU Mali-G76. È possibile che Huawei abbia valutato valutato l'utilizzo del più recente Kirin 9000, ma le sue scorte risicate potrebbero aver giocato un ruolo determinante in questa scelta.

Sempre secondo le voci di corridoio, il notebook con Kirin 990 dovrebbe debuttare assieme al futuro Huawei P50 durante il mese di marzo. Anziché integrare il solito Windows, si sarebbe optato per Deepin 20 come sistema operativo, una delle derivazioni del mondo Linux. Le altre specifiche che vengono riportate è uno schermo da 14″ 2K in 3:2.

