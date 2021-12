Huawei come Apple: pronto il notebook ARM a 5 nm

Un anno fa si iniziava a parlare della transizione di Huawei dai notebook x86 a quelli con architettura ARM, avvenuta inizialmente con il Qingyun L410. Se la compagnia si è fatta conoscere dal pubblico con la serie MateBook dotata di soluzioni Intel e AMD, in Cina ha intrapreso una strada parallela verso altri lidi. È sostanzialmente la stessa strada che Apple ha abbracciato in questi mesi, da quando i chipset proprietari Apple Silicon popolano i suoi ultimi PC. Dopo anni di monopolio da parte dell'architettura di matrice Intel, stiamo assistendo a un cambiamento che potrebbe cambiare non poco l'universo computeristico.

Huawei Qingyun L420 sarà il notebook ARM di fascia premium

Le immagini comparse in rete mettono nero su bianco l'esistenza del Huawei Qingyun L420, diretto successore del succitato modello all'epoca dotato di Kirin 990. Sì, lo stesso chipset visto su smartphone come Huawei P40, Mate 30 e Honor 30. A questo giro, invece, al suo interno ci sarebbe un chipset inedito, cioè il Kirin 9006C. Stando a quanto trapelato, si tratterebbe di un SoC con processo produttivo a 5 nm, in linea con gli ultimi Kirin della serie 9000. Conterrebbe una CPU octa-core ARM fino a 3,13 GHz e una GPU integrata di cui non sappiamo ancora granché, oltre a 8 GB di RAM LPDDR5 e 256/512 GB di storage UFS 3.1.







Il resto delle specifiche del Huawei Qingyun L420 comprendono schermo da 14″ 2K (2160 x 1440 pixel), batteria da 56 Wh in una scocca da 1,45 kg e spessore di 1,59 cm, Wi-Fi 6, USB Type-C, due porte USB Type-A, HDMI, mini-RJ45 e ingresso mini-jack. Per quanto riguarda il software, il notebook sarebbe dotato di dual OS, con la possibilità di scegliere all'avvio fra Kirin KOS e Tongxin UOS. Non resta che attenderne la presentazione ufficiale, anche se parliamo di un prodotto che dovrebbe rimanere esclusivo per la Cina.

