Recensione SuperEQ Q2 Pro: auricolari con ANC sotto i 60 euro

Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di provare tantissimi prodotti OneOdio, i quali ci hanno stupito per il loro incredibile rapporto qualità/prezzo. Per questo motivo abbiamo deciso di esplorare maggiormente il suo ecosistema di prodotti e, sebbene non venga esplicitamente dichiarato nel nome, queste SuperEQ Q2 Pro ne fanno parte.

Infatti, SuperEQ è un'azienda di proprietà del brand cinese OneOdio che vuole concentrarsi principalmente su un target giovanile offrendo prodotti all'avanguardia e alla portata di tutti. Questa volta dunque ci concentriamo su degli auricolari Bluetooth con cancellazione attiva del rumore. Come si saranno comportate durante i nostri test? Scopriamolo insieme all'interno della recensione completa.

Recensione SuperEQ Q2 Pro

Unboxing – SuperEQ Q2 Pro

La confezione di vendita è realizzata in cartonato di color turchese ed al suo interno è presente la seguente dotazione:

SuperEQ Q2 Pro;

case di ricarica;

2 paia di gommini aggiuntivi di diverse dimensioni;

cavo USB – USB Type-C per la ricarica;

manualistica.

Design e costruzione

Il case di ricarica ha una forma allungata e piuttosto compatta, il quale è realizzato in plastica opaca di buona fattura e con un buon sistema di chiusura magnetico che non mostra particolari incertezze. Frontalmente possiede 3 LED di stato, mentre posteriormente troviamo solo l'ingresso USB Type-C per la ricarica.

1 di 2

Gli auricolari hanno una forma bombata e sebbene possano sembrare ingombranti, una volta inseriti nelle orecchie non saranno così tanto vistosi e risulteranno essere molto comodi anche dopo diverse ore di utilizzo.

Tra l'altro grazie alla solida costruzione in policarbonato opaco e alla certificazione IPX5, le SuperEQ Q2 Pro saranno in grado di resistere a spruzzi d'acqua come sudore e pioggia. Li ho provati anche durante la corsa e devo dire che se utilizzate i gommini della giusta misura rimarranno ben saldi all'orecchio.

1 di 2

La superficie è soft touch e sono supportate le seguenti funzionalità:

Pressione prolungata su destro o sinistro: Modalità normale / Trasparenza / Cancellazione del rumore attiva / Rifiuta le chiamate;

Modalità normale / Trasparenza / Cancellazione del rumore attiva / Rifiuta le chiamate; Singolo tocco su destro o sinistro: Play / Pausa / Rispondi alle chiamate / Termina chiamata;

Play / Pausa / Rispondi alle chiamate / Termina chiamata; Doppio tocco sul sinistro: Traccia precedente;

Traccia precedente; Doppio tocco sul destro: Traccia successiva;

Traccia successiva; Triplo tocco su destro o sinistro: Assistente vocale.

Purtroppo non è possibile alzare o abbassare il volume direttamente dagli auricolari, ma a parte questo dettaglio devo dire che i comandi vengono recepiti veramente molto bene e con grande precisione.

Connettività e chiamate

Le SuperEQ Q2 Pro possono godere della presenza del Bluetooth 5.2, questo significa connettività migliorata e latenza al minimo. Infatti, per quanto riguarda quest'ultima, nella visione di film o video non ci sarà alcun ritardo tra le immagini e i suoni, mentre nel gaming si riscontra un leggero gap, trascurabile qualora si stia giocando a titoli casual.

La connessione invece rimane ben salda fino ai 10 metri di distanza senza ostacoli e nell'utilizzo quotidiano sarà semplice e veloce agganciare gli auricolari allo smartphone, in quanto vi basterà appena aprire il case e questi si connetteranno automaticamente.

Per quanto riguarda le chiamate, i microfoni si comportano molto bene in situazioni isolate e silenziose come in ufficio o in casa, in quanto l'audio catturato è pulito e comprensibile. In contesti un po' più caotici come sulla metro il suono è meno cristallino, ma riesce comunque ad ottenere la sufficienza.

Qualità audio

Niente da dire sulla qualità audio di queste SuperEQ Q2 Pro, perché grazie ai driver da 12 millimetri possiamo godere di un volume molto alto e di un bilanciamento delle frequenze equilibrato. Infatti, il suono è bello carico, pulito ed i bassi corposi, ma allo stesso tempo non vogliono sbilanciarsi troppo e garantiscono una buona presenza di alti e medi.

Attivando poi la cancellazione attiva del rumore ibrida si potrà godere di un maggior isolamento, in quanto verranno ridotti tutti i rumori ambientali fino ai 35dB. Tuttavia troviamo anche la Modalità Trasparenza, la quale sfrutterà i microfoni per amplificare i rumori esterni durante la riproduzione musicale. Questa solitamente viene utilizzata quando si praticano attività sportive in esterna, in quanto ci consente di rimanere vigili su quello che accade attorno a noi.

Per concludere questo capitolo, personalmente ho trovato le SuperEQ Q2 Pro adatte a tutti i contesti, sia per la palestra grazie alla loro capacità di enfatizzare i bassi per i brani hip-hop per darmi la giusta carica, sia nell'ascolto quotidiano per rilassarmi o per concentrarmi durante il lavoro. Aggiungo poi anche la loro bontà nella visione di film perché ci consentono di immergerci completamente nella scena.

Autonomia

Sotto la scocca delle SuperEQ Q2 Pro troviamo una batteria da 55 mAh per ciascun auricolare e 370 mAh per il case. Ovviamente l'autonomia dipende in base al tipo di utilizzo e alla modalità di ascolto (se con ANC o senza), ma in linea generale ho ottenuto ottimi risultati:

ANC spenta e volume al 70% : circa 10 ore di ascolto continuo, 40 ore se consideriamo anche le ricariche aggiuntive date dal case;

: circa di ascolto continuo, se consideriamo anche le ricariche aggiuntive date dal case; ANC attiva e volume al 70%: circa 7 ore di ascolto continuo, 28/30 ore con il case.

Una volta inseriti all'interno del case, gli auricolari impiegheranno circa 1 ora per ricaricarsi, mentre il case necessiterà di circa 1 ora e 30 minuti.

Conclusioni – SuperEQ Q2 Pro

Insomma, queste SuperEQ Q2 Pro non hanno tradito le aspettative perché sono cuffie Bluetooth con un ottimo audio, caratterizzato da una presenza dei bassi incisiva, oltre che da una buonissima autonomia e una cancellazione attiva del rumore da non sottovalutare.

Tutto ciò viene poi reso ancora più invitante dal prezzo, in quanto sono disponibili sullo store ufficiale dell'azienda a 59.99 dollari, ovvero circa 53 euro, ma grazie al nostro codice sconto “MORE20” sarà possibile scontarle del 20% arrivando ad appena 42.50 euro.

Insomma, a questi prezzi è difficile chiedere di più, soprattutto se teniamo in considerazione che tra le tante feature figura anche l'ANC tanto desiderata anche sulle fasce più basse di mercato!

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

