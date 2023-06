TikTok investe nel futuro: 1 miliardo di dollari in GPU NVIDIA per l’IA

ByteDance, società cinese a cui appartiene il noto social network TikTok, ha deciso di investire prepotentemente nel futuro delle intelligenze artificiali con un importante investimento in schede grafiche firmate NVIDIA. Si stima che l'ordine racchiuda un numero superiore di GPU di quante ne siano state vendute complessivamente in Cina durante lo scorso anno.

Le intelligenze artificiali, che per gli utenti possono sembrare dei semplici siti web, hanno bisogno di una grande potenza hardware per essere alimentate ed effettuare i complessi calcoli necessari al loro funzionamento. Alla base di questa tecnologia, infatti, ci sono le schede grafiche (GPU) che, se da un lato vengono comunemente utilizzate per videogiocare, dall'altro garantiscono la potenza necessaria al sostentamento dell'IA.

L'investimento di ByteDance ammonterebbe ad oltre 1 miliardo di dollari, con l'obiettivo di assicurarsi l'infrastruttura cloud necessaria ad alimentare i servizi con intelligenza artificiale. Prende sempre più piede, quindi, l'ipotesi che anche in TikTok sia in arrivo una IA sottoforma di chatbot.

ByteDance potrebbe proporsi come un serio competitor per Microsoft e Google, viste anche le recenti tensioni tra la compagnia di Redmond e gli sviluppatori di OpenAI.

