Tensione tra OpenAI e Microsoft per ChatGPT in Bing: “non era pronto”

Microsoft e OpenAI sono legati da una partnership frutto dei tanti investimenti della compagnia di Redmond nella società pioneristica che ha dato i natali a ChatGPT, ma le cose non sono sempre andate nel verso giusto. In occasione del lancio del nuovo Bing, infatti, gli sviluppatori dell'IA avevano avvisato Microsoft della pericolosità di lanciare un prodotto del genere così velocemente, non ottenendo però ascolto.

Il rapporto tra OpenAI e Microsoft ai minimi termini: disaccordi e tensioni per il lancio di Bing con ChatGPT

Il Wall Street Journal riporta in queste ore che il rapporto tra OpenAI e Microsoft sembrerebbe essersi ridotto ai minimi termini con il team di sviluppo dell'IA della compagnia statunitense che starebbe facendo addirittura fatica ad avere accesso alle tecnologie che hanno dato vita a ChatGPT. I motivi sarebbero da ricercare nella volontà di Microsoft di lanciare quanto prima Bing con ChatGPT, ignorando i suggerimenti di OpenAI che predicava cautela.

Ai tempo del lancio del nuovo Bing, infatti, il motore di ricerca era flagellato da alcune falle nella sicurezza che avrebbero potuto mettere a repentaglio l'intera tecnologia e proprio per questo motivo OpenAI ha suggerito di ritardare la pubblicazione e di muoversi con più cautela.

Microsoft avrebbe ignorato i consigli degli sviluppatori e avrebbe proseguito incurante dei pericoli generati dalla velocità con cui ChatGPT è stato integrato in Bing senza il necessario addestramento. Il nuovo motore di ricerca, infatti, è arrivato sul web con gravi mancanze, rispondendo spesso in modo errato ed impazzendo in seguito alle troppe richieste.

Si tratta ovviamente di indiscrezioni che difficilmente troveranno conferme ufficiali, ma offrono comunque una panoramica interessante su quelle che potrebbero essere le rivalità del futuro, nonostante i grandi investimenti di Microsoft in OpenAI.

