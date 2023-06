OPPO Reno 10 Pro+ Global sarà depotenziato? La risposta nelle foto dal vivo

Di recente abbiamo parlato del debutto della serie Reno 10 a livello Global: il trittico arriverà in Europa, come confermato dalla stessa compagnia. Il lancio è previsto per il mese di luglio anche se dovrebbero esserci dei cambiamenti: OPPO Reno 10 e 10 Pro sarebbero “depotenziati” e viene da chiedersi se la stessa sorte toccherà anche al fratello maggiore Reno 10 Pro+. Per fortuna sembra che il modello internazionale sarà fedele a quello cinese, secondo le prime immagini dal vivo del dispositivo.

OPPO Reno 10 Pro+ Global nelle prime immagini dal vivo: ci saranno differenze con la versione cinese?

Come anticipato in apertura, OPPO Reno 10 e 10 Pro Global dovrebbero subire dei cambiamenti lato design, processore e fotocamere. Il look è in linea con quello cinese ma con alcuni dettagli diversi (a causa della rimozione del teleobiettivo, presente a bordo dei modelli lanciati in patria). Inoltre avremmo dei downgrade lato chipset con il Dimensity 7050 e lo Snapdragon 778G (rispettivamente per il base e il Pro). Ma anche OPPO Reno 10 Pro+ subirà dei tagli? No, almeno secondo le immagini dal vivo trapelate nelle scorse ore.

Le immagini, infatti, mostrano che non ci saranno cambiamenti nel design e lato fotocamere. Il teleobiettivo è visibile ed è anche presente la dicitura MariSilicon, che indica la presenza della NPU per l'imaging di OPPO. Lo smartphone arriverà nelle colorazioni Twilight Purple e Moon Sea Black; inoltre non dovrebbero esserci stravolgimenti nemmeno lato hardware.

Possiamo aspettarci la presenza dello Snapdragon 8+ Gen 1, uno schermo AMOLED da 6,74″ 1.5K+ a 120 Hz, raffreddamento al liquido, 4.700 mAh di batteria, ricarica da 100W ed una tripla fotocamera da 50 + 8 + 64 MP con IMX890, OIS, ultra-wide e un teleobiettivo a periscopio. Se volete saperne di più sulla serie Reno 10, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato alla gamma.

