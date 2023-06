Uber Eats dice addio all’Italia: app e servizi interrotti da luglio

Brutta giornata per i buongustai italiani: Uber Eats annuncia la fine delle attività in Italia tramite un comunicato ufficiale. Il servizio di consegna a domicilio si prepara a dire addio al nostro paese tra poche settimane: ecco quando smetterà di essere disponibile e le motivazioni dietro questa decisione.

Uber Eats lascia l'Italia: il servizio di consegna di cibo a domicilio saluta il nostro paese

Manca un mese esatto alla fine di Uber Eats in Italia: il servizio terminerà il prossimo 15 luglio 2023, con sommo dispiacere degli utenti che utilizzano la piattaforma. Al di là di qualsiasi polemica inerente la questione dei lavoratori, si tratta di un passo indietro importante per il nostro paese, che perde uno dei servizi di delivery più importanti al mondo. Uber Eats è attivo in oltre 60 città, in tutte le regione italiane (con migliaia di ristoranti partner).

Ma qual è il motivo dell'abbandono del nostro paese? Stando a quanto riportato dal comunicato la crescita in Italia non è stata in linea con le aspettative.

Cosa succederà ai codici promozionali di Uber Eats e al servizio clienti

Gli utenti in possesso di codici promozionali o carte regalo non ancora utilizzati dovranno farlo necessariamente entro il 15 luglio. Dopo tale data non potranno essere più utilizzati né rimborsati. Per quanto riguarda invece il servizio clienti, anche in questo caso sarà attivo solo fino al giorno indicato.

Uber non lascia l'Italia ma punta ad un solo settore

Nel comunicato ufficiale Uber ci ha tenuto a precisare che non sta lasciando l'Italia ma si tratta di un ridimensionamento al fine di concentrarsi pienamente nel servizio d'intermediazione nel settore dei trasporti. Questo è stato lanciato con successo in Sardegna e la compagnia prevede di espandersi in altre quattro città entro la fine dell'anno.

