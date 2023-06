Xiaomi Pad 6 Pro 12,4″: il nuovo tablet potrebbe essere un vero top di gamma

Di recente Xiaomi ha annunciato l'arrivo di Pad 6 in Italia, ma il fratello maggiore Pad 6 Pro resterà un'esclusiva cinese (come avvenuto anche per la scorsa generazione). Intanto, in patria, cominciano ad arrivare molteplici indiscrezioni sulle prossime novità del brand. Tra queste si vocifera di una nuova versione di Xiaomi Pad 6 Pro, questa volta con uno schermo maggiorato (da 12,4″) e specifiche tecniche stellari.

Xiaomi Pad 6 Pro: in arrivo una versione da 12,4″ con Snapdragon 8 Gen 2?

Dopo le indiscrezioni in merito a Redmi Pad 2, nuova incarnazione budget della costola di Xiaomi, ora arrivano dettagli su un nuovo prodotto premium, non ancora confermato ufficialmente. Stando alle anticipazioni di DigitalChatStation, la compagnia di Lei Jun (non viene menzionata, ma media e utenti cinesi puntano in direzione di questa) sarebbe al lavoro su un tablet di punta. Il dispositivo farebbe affidamento su specifiche top grazie allo Snapdragon 8 Gen 2, ultimo chipset high-end di Qualcomm (e cuore di tutti i flagship del momento).

L'insider entra nel dettaglio, citando la presenza di una doppia fotocamera circolare (forse il look sarà ispirato a Xiaomi 13 Ultra?); il dispositivo sarebbe dotato anche di una scocca metallica e di un pannello con cornici sottili. Non mancherebbe poi la connettività 5G.

A questo punto possiamo ipotizzare il lancio di Xiaomi Pad 6 Pro 12,4″, versione maggiorata: non sarebbe poi così irreale, dato che la scorsa generazione ha visto il debutto sia di Pad 5 e 5 Pro che di una versione XL da 12,4″. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli e nel frattempo vi segnaliamo le novità che dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane, ossia Xiaomi MIX Fold 3 e Redmi K60 Ultra.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le