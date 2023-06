Redmi Pad 2 sempre più “reale”: nuovi dettagli su prezzo e specifiche

Aggiornamento 14/06: dopo le prime indiscrezioni sul prossimo tablet di Redmi si torna a parlare del nuovo modello con nuovi dettagli sulle specifiche e perfino sul prezzo. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

Il mese scorso una nuova certificazione ci ha regalato una prima certezza: Xiaomi sta per lanciare un nuovo tablet e si tratterà di un modello targato Redmi. Ovviamente è impossibile non farsi venire in mente il prossimo Redmi Pad 2 e ora ci ha messo lo zampino vari leaker, svelando in anteprima quelle che dovrebbero essere le specifiche principali del terminale e i dettagli sul possibile prezzo.

Redmi Pad 2: cosa aspettarsi dal prossimo tablet low budget di Xiaomi

Redmi Pad

Ricordiamo che il nuovo tablet è spuntato con la sigla 23073RPBFG (secondo la prima certificazione) mentre il nome in codice dovrebbe essere xun. Il dispositivo in questione sarebbe proprio Redmi Pad 2, il prossimo tablet budget di Xiaomi: ma cosa aspettarsi da questo terminale?

Provano a dare una risposta Kacper Skrzypek e DigitalChatStation, insider solitamente affidabili, i quali hanno pubblicato alcuni dettagli sulle specifiche. Il nuovo tablet dovrebbe passare a Qualcomm: infatti il primo capitolo è arrivato con a bordo il MediaTek Helio G99 (6 nm, 2,2 GHz) mentre in questo caso dovremmo trovate una soluzione Snapdragon 680 (6 nm, fino a 2,4 GHz).

Il resto delle specifiche comprende uno schermo LCD da 10,95″ con risoluzione 2K (1920 x 1200 pixel) e refresh rate a 90 Hz, dimensioni di 245,8 x 147, 4 mm, una fotocamera principale da 8 MP, una selfie camera da 5 MP e Android 13 lato software (ovviamente tramite MIUI). In termini di batteria sembra che potremmo trovare un'unità da 8.000 mAh.

Le indiscrezioni continuano azzardando il possibile prezzo: Redmi Pad 2 potrebbe debuttare nella fascia dei 1000 CNY (quindi entry level), ossia circa 129€ al cambio attuale. Il lancio è atteso in Cina ma visto che il primo capitolo è arrivato anche in Italia è impossibile non aspettarsi la stessa sorte anche per il prossimo modello.

Al momento non ci sono altri dettagli e non è dato di sapere quando sarà lanciato (ma è probabile che non manchi molto). Nel frattempo, se siete curiosi di scoprire le potenzialità del tablet budget di Xiaomi date un'occhiata alla nostra recensione del primo Redmi Pad!

