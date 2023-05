In arrivo un nuovo tablet Xiaomi: l’uscita di Redmi Pad 2 si avvicina?

Il settore dei tablet si sta facendo sempre più affollato, con tantissime soluzioni tra cui scegliere. Tutto merito di Xiaomi Pad 5, che ha risvegliato l'interesse degli utenti per i dispositivi Android della categoria. La casa cinese ha lanciato poi la generazione successiva in patria (ancora inedita da noi) e ora sembra abbia in programma anche un ennesimo modello: Redmi Pad 2, sei tu?

Redmi Pad 2 potrebbe essere in dirittura d'arrivo: spunta una certificazione

Il nuovo tablet Xiaomi è stato certificato dall'ente EEC (in riferimento all'Europa orientale) con la sigla 23073RPBFG. Non è presente il nome commerciale ma già sappiamo che si tratterà di un modello di Redmi; purtroppo non sono presenti dettagli tecnici né immagini, quindi dovremo necessariamente pazientare per saperne di più.

Visto il successo del primo tablet della costola di Xiaomi (lanciato lo scorso ottobre, eccovi la nostra recensione) è facile ipotizzare che la compagnia sia interessata a fare il bis. Potrebbe trattasi, quindi, proprio del prossimo Redmi Pad 2.

Questa non è la prima volta che sentiamo parlare di un nuovo tablet del brand. Di recente il noto insider asiatico DigitalChatStation ha rivelato il periodo d'uscita del misterioso Redmi M84: quest'ultima dovrebbe essere una sigla interna (e non il nome commerciale) mentre il lancio sarebbe previsto per il terzo trimestre di quest'anno (quindi tra luglio e settembre).

