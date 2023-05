Dreame W10 scende quasi a metà prezzo: nuovo minimo per il robot con dock di pulizia!

Fin dal suo debutto, il robot aspirapolvere top ha messo le cose in chiaro: si tratta di un modello che punta alle stesse, dotato di caratteristiche di fascia alta e dal prezzo non proprio per tutti. Ma chi ha detto che non si può risparmiare anche sulla fascia top? Dreame Bot W10 torna a far parlare di sé con una nuova offerta con codice sconto che lo porta al miglior prezzo di sempre e se puntate ad un robottino completo e potente… allora è arrivato il momento di cedere alla tentazione!

Dreame Bot W10 è il robot aspirapolvere con dock di svuotamento che offre solo il meglio | Codice sconto

Come anticipato anche in apertura, Dreame Bot W10 non è sicuramente un robot aspirapolvere per tutti anche se con l'offerta di oggi il prezzo si fa più appetibile. Si tratta di un vacuum cleaner senza compromessi, dotato di una dock di svuotamento in grado sia di raccogliere lo sporco che di pulire ed asciugare le spazzole del robottino.

Quest'ultimo funge sia da aspirapolvere che da lavapavimenti, è alimentato da una batteria da ben 6.400 mAh (per oltre 3 ore di pulizia) ed è in grado di offrire una potenza di aspirazione pari a 4.000 PA. Ovviamente non mancano né la mappatura via LiDAR con funzionalità avanzate per evitare gli ostacoli, né i controlli vocali. Volete saperne di più sul robot aspirapolvere top di Dreame? Allora non perdete la nostra recensione!

Una delle migliori occasioni per mettere le mani sul robot aspirapolvere Dreame Bot W10 arriva da Banggood, che ve lo propone al minimo storico con tanto di spedizione direttamente dall'Europa: il prezzo, nonostante sia una cifra importante, è davvero allettante!

