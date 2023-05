La serie Honor 90 nelle prime immagini: si cambia look ma sempre con stile!

Uno dei dispositivi più attesi a maggio è senza dubbio Honor 90, in dirittura d'arrivo insieme al fratello maggiore Pro. La nuova gamma lascia presagire novità interessanti ed ora possiamo conoscere in anteprima come cambierà il design grazie alle prime immagini leak: ecco cosa possiamo aspettarci dalla prossima serie!

Honor 90 e 90 Pro sono in dirittura d'arrivo ed ora abbiamo anche le prime immagini “ufficiose”

Come potete notare, il look di Honor 90 e 90 Pro sembra attingere dall'attuale generazione, seppur con alcuni cambiamenti. Ancora una volta il focus dell'eleganza è la cover protettiva, insieme al layout del modulo fotografico. Troviamo nuovamente un doppio modulo posteriore, ma separato; all'interno di questi trovano spazio una tripla fotocamera ed il flash LED.

L'immagine fa rifermento ad un poster leak, quindi va presa con le dovute precauzioni. Tuttavia sembra un teaser abbastanza credibile, con un look che richiama lo stile legnate della serie 80 ma apportando i giusti cambiamenti per differenziarsi.

Il dispositivo celeste sarebbe Honor 90 mentre quello in bianco e con doppia texture posteriore dovrebbe essere il modello 90 Pro.

Per quanto riguarda la data di presentazione, la serie è attesa per il 29 maggio (ma restiamo in attesa di una conferma da parte della casa cinese). In merito alle specifiche, si vocifera di un fratello maggiore davvero interessante: display curvo con doppia selfie camera, Snapdragon 8 Gen 2, ricarica da 100W e perfino un sensore Samsung da 200 MP con OIS. Insomma, dai leak sembra che avremo a che fare con una vera belva!

