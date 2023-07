Il primo top di gamma Oneplus con fotocamera a periscopio è in arrivo

La settimana comincia alla grande con un'ennesima anticipazione dedicata a OnePlus 12, il prossimo top di gamma della compagnia cinese, e alla sua fotocamera. Il flagship è già stato oggetto di indiscrezioni – con tanto di immagini e specifiche – ed ora arriva una nuova “conferma” in merito alla grande novità che vedremo con il comparto fotografico del terminale.

OnePlus 12: cosa aspettarsi dalla fotocamera del nuovo flagship

Crediti: OnePlus

Per quanto riguarda l'uscita del top di gamma, il debutto di OnePlus 12 sarebbe previsto entro fine anno in Cina, mentre potrebbe arrivare in versione Global già a gennaio 2024 (così si vocifera). Manca ancora molto al lancio ma sembra che i leaker abbiano già le idee chiare: non a caso Onleaks ci ha fornito una panoramica più che esaustiva di quello che ci aspetta, pubblicando sia le immagini render (concept basate su un prototipo) che numerosi dettagli tecnici.

Crediti: Weibo

Stavolta tocca a DigitalChatStation: il noto insider cinese sottolinea ancora una volta la novità che vedremo con il nuovo modello. OnePlus 12 dovrebbe essere il primo flagship del brand ad avere dalla sua un comparto fotografico equipaggiato con un teleobiettivo con zoom a periscopio. Si tratterebbe di un modulo da 64 MP (Omivision OV64B), insieme ad un ultra-wide da 50 MP ed un sensore principale della serie IMX9 di Sony (un'unità da 50 MP da 1/1,4″).

Il leaker cinese non parla della selfie camera, ma da indiscrezioni precedenti sappiamo che dovremmo avere un sensore da 32 MP. Volete saperne di più su OnePlus 12? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato, con tutte le indiscrezioni trapelate finora.

