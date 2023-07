OnePlus 12 5G: scheda tecnica, prezzo e uscita

Mancano ancora parecchi mesi all'uscita del prossimo top di gamma targato OnePlus, ma abbiamo già abbastanza elementi per tracciare un percorso chiaro. Andiamo a scoprire quali saranno le novità di OnePlus 12, sotto forma di leak e di conferme ufficiali, tra specifiche tecniche, design, prezzo e uscita sul mercato.

OnePlus 12: tutto quello che sappiamo sul prossimo top di gamma

Design e display

Crediti: Onleaks / Smartprix

Le prime immagini render di OnePlus 12 5G arrivano grazie ad Onleaks e ovviamente sono da prendersi come semplici indiscrezioni. Il nuovo arrivato dovrebbe riproporre in design visto con le ultime generazione optando quindi per un modulo fotografico circolare inserito in una cornice in acciaio inossidabile (che va a fondersi con il bordo del dispositivo).

OnePlus 12 – Crediti: Onleaks / Smartprix OnePlus 11 – Crediti: OnePlus

L'aspetto generare sembra attingere a piene mani da OnePlus 11 ma notiamo la presenza di un teleobiettivo a periscopio, mentre il flash LED passa dal modulo interno alla cornice esterna (è posizionato nell'angolo in alto a sinistra della fotocamera).

Il display di OnePlus 12 5G dovrebbe essere un'unità AMOLED con bordi curvi, una soluzione da 6,7″ con risoluzione QHD+, refresh rate dinamico fino a 120 Hz, PWM Dimming di alto profilo e l'immancabile lettore d'impronte digitali sotto lo schermo.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Crediti: Onleaks / Smartprix

Per OnePlus 12 5G la grande novità in termini di specifiche tecniche sarà ovviamente lo Snapdragon 8 Gen 3, l'ultimo chipset di punta prodotto da Qualcomm. Lato memorie si guarda ai 16 GB di RAM LPDDR5X, ma viste le novità attuali potremmo ipotizzare la presenza di una variante top da 24 GB di RAM; per lo spazio di archiviazione ci aspettiamo fino a 256 GB di storage UFS 4.0 (ma anche in questo caso incrociamo le dita per versioni da 512 GB o 1 TB).

Il top di gamma dovrebbe offrire una batteria maggiorata, un'unità da 5.400 mAh con ricarica cablata da 100W e il supporto alla ricarica wireless da 50W.

Ovviamente è impossibile non aspettarsi Android 14 lato software, sotto forma di OxygenOS 14.

Fotocamera

Il comparto fotografico di OnePlus 12 potrebbe offrire delle piacevoli novità. Le ultime indiscrezioni parlano di una tripla fotocamera da 50 + 50 + 64 MP con un sensore della gamma Sony IMX9, un obiettivo ultra-grandangolare ed un teleobiettivo con zoom a periscopio (Omnivision OV64B). Immancabile le ottimizzazioni Hasselblad mentre lato selfie ci sarebbe un'unità da 32 MP, posizionata all'interno del punch hole centrale.

OnePlus 12 – Scheda tecnica (in aggiornamento)

Dimensioni – sconosciute

Display AMOLED LTPO a 10 bit da 6,7″ 2K+ (3.216 x 1.440 pixel) con densità di 525 PPI, refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 1000 Hz, luminosità fino a 1400 nit, PWM Dimming e Gorilla Glass Victus

LTPO a 10 bit da (3.216 x 1.440 pixel) con densità di 525 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a 1000 Hz, luminosità fino a 1400 nit, PWM Dimming e Gorilla Glass Victus Lettore d'impronte ottico nel display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,7 GHz Cortex-X4 + 5 x 3,0 GHz A720 + 2 x 2,0 GHz A520)

GPU Adreno 750

16/24 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 (oppure 4.1) non espandibile

di memoria UFS 4.0 (oppure 4.1) non espandibile Batteria da 5.400 mAh con ricarica rapida da 100W e wireless da 50W

con ricarica rapida da e wireless da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C

Tripla fotocamera da 50 + 50 + 64 MP (f/???) con sensore IMX9, stabilizzazione OIS, ultra-wide e teleobiettivo a periscopio

(f/???) con sensore IMX9, stabilizzazione OIS, ultra-wide e teleobiettivo a periscopio Selfie camera da 32 MP (f/???)

(f/???) Sistema operativo Android 14 con ColorOS 14 (China) e OxygenOS 14 (Global)

OnePlus 12 – Prezzo e uscita

Il prezzo di OnePlus 12 5G è ancora incerto e non vi sono leak al riguardo; il precedente capitolo è arrivato in Italia a 849€ e 919€ (8/128 GB e 16/256 GB) ed è lecito ipotizzare cifre simili visto che superare la soglia dei 1000€ potrebbe non essere molto invitante. In merito all'uscita, OnePlus 12 non ha ancora una data di presentazione: tuttavia secondo vari insider il lancio in Cina sarebbe previsto a dicembre mentre il debutto Global dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2024, precisamente a gennaio.

