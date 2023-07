Un primo sguardo a OnePlus 12: eccolo nelle immagini render di Onleaks

La prima metà dell'anno è ormai andata ed è tempo di pensare ai nuovi dispositivi che saranno protagonisti nel corso dei prossimi mesi. Già da ora si comincia a guardare verso i top di gamma di prossima generazione e tra questi, immancabile, troviamo il nuovo modello di OnePlus. Dopo le varie indiscrezioni scende in campo Onleaks: l'insider ha pubblicato le immagini render dedicate a OnePlus 12, che dovrebbero offrire un primo sguardo a quello che ci aspetta dal design del flagship.

OnePlus 12 protagonista dei render di Onleaks: il nuovo top di gamma nelle prime immagini

Crediti: Onleaks / Smartprix

Come al solito in questi casi ricordiamo che si tratta di immagini leak, render basati su un prototipo del dispositivo. Non si tratta quindi di foto ufficiali e lo stesso design potrebbe cambiare nella versione definitiva del telefono. Stando ai render di Onleaks, OnePlus 12 continuerà sulla scia attuale della serie con un comparto fotografico circolare inserito in un modulo in acciaio inossidabile che si fonde con il bordo del terminale. Il look ricalca quello di OnePlus 11 ma c'è spazio per un teleobiettivo a periscopio mentre il flash LED è stato spostato sulla cornice, in altro a sinistra.

Crediti: Onleaks / Smartprix

Frontalmente abbiamo uno schermo con bordi curvi, cornici sottilissime ed un punch hole centrale per la fotocamera anteriore. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, OnePlus 12 dovrebbe offrire un pannello OLED da 6,7″ con risoluzione QHD+, refresh rate a 120 Hz e PWM Dimming elevato. I leak precedenti parlano di un display da 1.5K e 144 Hz.

Crediti: Onleaks / Smartprix

Il cuore del top di gamma sarà lo Snapdragon 8 Gen 3, un dettaglio che potremmo dare per scontato. Il resto delle caratteristiche vede una batteria da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 150W e quella wireless da 50W; per il comparto fotografico si vocifera di un triplo modulo da 50 + 50 + 64 MP, con un sensore principale della serie IMX9, un obiettivo ultra-wide ed un teleobiettivo a periscopio Omnivision OV64B. Ovviamente non mancherebbero le solite ottimizzazioni Hasselblad.

Al momento mancano conferme da parte della casa asiatica; in merito all'uscita, OnePlus 12 dovrebbe debuttare prima in Cina a dicembre, per poi arrivare in occidente nel corso del primo trimestre del 2024.

