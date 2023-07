OnePlus 12 potrebbe arrivare in anticipo: ecco quando

Il nuovo OnePlus 12 sarà tra i primi top di gamma ad avere a bordo il nuovo chipset di punta targato Qualcomm: secondo le ultime indiscrezioni il debutto potrebbe avvenire prima del previsto e potremmo conoscere l'ultimo flagship della casa cinese entro fine anno.

OnePlus 12: uno degli insider più affidabili “conferma” il periodo d'uscita

Crediti: Onleaks / Smartprix

Il periodo d'uscita di OnePlus 12 è stato “confermato” da Max Jambor e corrisponderebbe a quanto emerso anche da precedenti indiscrezioni. Il debutto del nuovo top di gamma in Cina dovrebbe avvenire nel corso del mese di dicembre, in anticipo rispetto a quanto visto con OnePlus 11. L'attuale flagship è stato presentato in patria a gennaio di quest'anno, per poi fare capolino da noi a febbraio.

OP 12 launching December in China 🇨🇳 — Max Jambor (@MaxJmb) July 13, 2023

Nel caso di OnePlus 12 l'uscita cinese sarebbe prevista per dicembre, con il debutto Global fissato nei primi mesi del 2024. Mancano ancora delle date precise, ma sicuramente arriveranno dei leak successivamente (in fondo manca ancora molto all'uscita del dispositivo). Quest'anno anche lo Snapdragon 8 Gen 3 arriverà prima: il lancio è stato confermato per il mese di ottobre, in anticipo rispetto al solito (generalmente i chipset high-end di Qualcomm vengono presentati a novembre).

Per quanto riguarda i dettagli del prossimo OnePlus 12, un recente leak ci ha offerto una prima panoramica del design con delle immagini render.

