WhatsApp arriva sugli smartwatch con Wear OS 3: come installare subito la versione finale

La promessa di Wear OS 3 è stata quella di coinvolgere più sviluppatori di terze parti per fornire nuove applicazioni che potessero ampliare l'esperienza d'uso degli smartwatch. Sembra proprio che le attese non siano state deluse, con l'arrivo per la prima volta di un'app ufficiale per WhatsApp. Grazie a questa versione dedicata gli smartwatch come Pixel Watch e Galaxy Watch 5 potranno finalmente sfruttare la nota app di messaggistica istantanea.

Finalmente l'app ufficiale di WhatsApp arriva in versione finale su Wear OS 3

Con l'arrivo di WhatsApp su Wear OS 3 è finalmente possibile consultare i messaggi e rispondere alle conversazioni direttamente dal polso. Una volta installata l'applicazione sarà possibile visualizzare la lista dei contatti, inviare messaggi vocali, messaggi di testo ed aprire la conversazione automaticamente sullo smartphone collegato.

L'applicazione mette a disposizione anche dei pratici widget che potete visualizzare nell'immagine in alto, accompagnati da alcune delle schermate dell'app di messaggistica in azione su Wear OS 3. Per installare la nuova app non dovrete far altro che aprire il Play Store sul vostro smartwatch ed effettuare il download della nuova app di WhatsApp ed attendere il completamento dell'installazione.

Adesso siete pronti per utilizzare la famosa app di messaggistica istantanea anche sul vostro smartwatch con Wear OS, come per esempio Pixel Watch, Galaxy Watch 4/5 e TicWatch Pro 5! Trattandosi di una versione definitiva e non più una beta, l'esperienza d'uso dovrebbe essere significativamente più fluida, ma non è esclusa la presenza di possibili bug.

