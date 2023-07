Google Genesis è la nuova AI che scrive articoli al posto dei giornalisti

Nelle ultime ore sono emersi online nuovi dettagli su alcuni progetti legati all'intelligenza artificiale di Google. In particolare, Genesis, potrebbe essere il nome in codice di una nuova AI in grado di svolgere le mansioni giornalistiche come la produzione di articoli e copy. A differenza delle attuali intelligenze artificiali generative, il nuovo progetto di Google sembrerebbe essere in grado di sfruttare funzioni molto più specifiche per questo settore.

Una nuova intelligenza artificiale per articoli e copy Made by Google

Crediti: Canva

Secondo le indiscrezioni raccolte dal New York Times, il nuovo strumento con AI di Google sarebbe in grado di raccogliere ed elaborare dettagli degli eventi più recenti, insieme alle informazioni necessarie per la generazione di notizie e copy. L'azienda di Mountain View avrebbe proposto questo strumento a diverse redazione, tra cui proprio quella del New York Times, del Wall Street Journal e del Washington Post.

Genesis sembrerebbe essere descritto come un “assistente personale per i giornalisti” in grado di concedere ai professionisti più spazio per concentrarsi su altri aspetti del proprio lavoro. Chi ha visto lo strumento all'opera lo ha definito addirittura “inquietante“, mentre altri hanno notato come Google abbia dato per scontato lo sforzo necessario per produrre notizie accurate e ingegnose.

Al momento, tuttavia, si tratta di sole indiscrezioni: bisognerà attendere maggiori informazioni da parte di Big G prima di poter effettivamente dare un giudizio sull'operato di questa nuova intelligenza artificiale.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le