Google lancia The Play Report: gli Shorts arrivano nel Play Store

Nel corso degli anni lo store ufficiale di Android ha subito molteplici cambiamenti, sia in termini di design che per quanto riguarda i contenuti. Il Play Store di Google ospita già dei contenuti editoriali, utili per scoprire gemme nascoste tra app e giochi. Ma con l'ultima novità lanciata dalla compagnia di Mountain Vien, lo store diventa molto più “social”: The Play Report introduce i video Shorts, una caratteristiche che renderà l'esperienza ancora più viva.

Google Play Store: il nuovo formato “social” The Play Report permette di scoprire giochi e app

Crediti: Google

Non aspettatevi una virata social nel senso ampio del termine: il Play Store continuerà ad essere un luogo dove scaricare app e giochi ma insieme ai contenuti editoriali a cui ci siamo abituati ora Google introdurrà anche una serie di video brevi. Gli Shorts sono parte del progetto The Play Report: un format utile per mettere sotto i riflettori le applicazioni e i giochi più recenti oppure quelli più interessanti.

Ogni video sarà realizzato da esperti, content creator, streamer, membri del team di Google: come anticipato si tratterà di clip brevi, come dei veri e propri Shorts. Questi saranno presenti nella parte alta della home page del Play Store e basterà un semplice tocco per visualizzarli a schermo intero.

Al momento questa novità è disponibile per i soli utenti statunitensi ma è possibile guardare i vari episodi di The Play Report anche su YouTube, Facebook e Instagram. Probabilmente che questa funzione non resterà un'esclusiva USA e dopo una fase di test sarà rilasciata anche in altri mercati. Ovviamente l'ultima parola spetta sempre a Google, quindi restiamo in attesa di novità per il nostro paese!

