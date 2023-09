Sonos Move 2 ufficiale: il nuovo smart speaker per un’esperienza audio al top

A distanza di parecchio tempo dal primo capitolo (lanciato nel 2019), arriva il nuovo Sonos Move 2, smart speaker stereo dalle caratteristiche premium pronto a far parlare di sé per le sue qualità e le sue performance: andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa novità, dal design fino al prezzo e alla disponibilità in Italia.

Sonos Move 2 ufficiale: caratteristiche e prezzo del nuovo speaker portatile

Crediti: Sonos

Per quanto riguarda lo stile generale, il look richiama parecchio quello della prima generazione: il design è pulito e minimale, con un'eleganza che si sposa perfettamente con qualsiasi ambiente. Sonos Move 2 è disponibile nelle colorazioni Black, White e Olive ma le vere novità sono dentro la scocca. Il nuovo speaker crea un campo sonoro stereo eccezionalmente ampio, ha un'autonomia di 24 ore e una struttura molto robusta e resistente all'acqua: l'ideale per le feste, anche all'aperto. Grazie a numerosi elementi acustici innovativi e a miglioramenti in termini di design sostenibile, Move 2 è ad oggi lo speaker Sonos portatile più sostenibile e il primo che garantisce un audio stereo anche all'aria aperta, per cene in terrazza, falò sotto le stelle, serate con gli amici e feste in piscina.

Crediti: Sonos

L'architettura acustica di Move 2 è stata rinnovata completamente con due tweeter, che offrono un audio stereo eccezionalmente ampio e una resa più nitida della voce; il woofer è stato ottimizzato al meglio per produrre bassi dinamici e profondi anche all’aperto. Le funzionalità Bluetooth e WiFi simultanee consentono una maggiore flessibilità: è possibile riprodurre in streaming tramite Bluetooth una coppia stereo di altoparlanti Move 2 quando sei connesso al WiFi oppure raggruppare Move 2 con il resto del tuo sistema Sonos per un'esperienza audio al top.

Rispetto al primo Move (a proposito, date un'occhiata alla nostra recensione), il nuovo capitolo offre un'autonomia raddoppiata: fino a 24 ore con una singola carica e grazie alla porta USB-C è possibile ricaricare il telefono o altri dispositivi elettronici. Insomma, grazie un compagno perfetto non solo per le feste all'aperto, ma anche per viaggi e gite. E la tecnologia di ottimizzazione automatica Trueplay di Move 2 regola costantemente l'audio in base all’ambiente per offrire sempre l’esperienza d’ascolto migliore.

Crediti: Sonos

Sonos Move 2 è dotato di una struttura robusta e un grado di protezione IP56: parliamo quindi di uno smart speaker progettato per resistere a cadute accidentali, schizzi, pioggia, sporco e raggi solari. Lo speaker ha la stessa interfaccia intuitiva dei nuovi speaker Era, con un cursore capacitivo che semplifica la regolazione del volume. Per avviare la riproduzione, mettere in pausa, controllare il livello della batteria e molto altro, è possibile utilizzare anche Sonos Voice Control, Amazon Alexa, l'app Sonos, Apple AirPlay 2 e il Bluetooth. A proposito della riproduzione di contenuti, lo speaker può essere collegato al giradischi, al computer o ad un'altra sorgente audio con l'adattatore line-in Sonos.

Il nuovo Sonos Move 2 sarà disponibile all'acquisto in Italia a partire dal 20 settembre, al prezzo di 499€. Per maggiori dettagli è possibile visitare il sito ufficiale del brand.

