OnePlus 12, cambio di look: nuove immagini e specifiche

Aggiornamento 06/09: aggiornate le immagini render che rivelano il design di OnePlus 12, le trovate nell'articolo.

Ci avviciniamo alla fine dell'anno e fra i prossimi protagonisti del panorama mobile c'è OnePlus 12. Guardando verso i top di gamma di prossima generazione, tra questi sarà immancabile il nuovo flagship OnePlus. Dopo varie indiscrezioni scende in campo OnLeaks: l'insider ha pubblicato le nuove immagini render, offrendo un primo sguardo a quello che ci aspetta dal design dello smartphone, insieme ai dettagli sulle specifiche.

OnePlus 12 protagonista dei render di OnLeaks: il nuovo top di gamma nelle prime immagini

Crediti: Onleaks / Smartprix Crediti: Onleaks / Smartprix Crediti: Onleaks / Smartprix Crediti: Onleaks / Smartprix

Premessa: quelle che vedete qua sopra sono le prime immagini render di OnePlus 12. Le ho lasciate per completezza, perché in realtà sono state pubblicate nuove immagini (sempre da OnLeaks) che rivelano un design aggiornato rispetto a quello trapelato in precedenza.

Stando agli ultimi render, OnePlus 12 continuerà sulla scia attuale della serie con un comparto fotografico circolare inserito sulla sinistra in un modulo in acciaio inox che si fonde con il bordo del terminale. Possiamo notare che il logo Hasselblad è sparito in favore di una meno invasiva “H“, così come pare sparito il periscopio del teleobiettivo fotografico in favore di un non ben precisato sensore.

Il look ricalca quello di OnePlus 11 e della serie Ace 2, e frontalmente vediamo uno schermo con bordi curvi, cornici sottili e un punch-hole centrale per ospitare la fotocamera anteriore.

Cosa aspettarsi dalle specifiche di OnePlus 12

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, OnePlus 12 dovrebbe offrire un pannello AMOLED curvo da 6,7″ QHD+, refresh rate a 120 Hz (se non 144 Hz), PWM Dimming elevato e lettore d'impronte ottico sotto allo schermo. Il cuore del top di gamma sarà lo Snapdragon 8 Gen 3, un dettaglio che potremmo dare per scontato, e lato memorie ci aspetterebbero fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 256 GB di ROM UFS 4.0.

Il resto delle caratteristiche comprenderebbe una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 120W e wireless da 50W; per il comparto fotografico si vocifera di un triplo modulo da 50+50+64 MP, con un sensore principale della serie IMX9, un ultra-grandangolare e un teleobiettivo a periscopio OmniVision OV64B. Di fronte, all'interno del foro centrale, troveremo una selfie camera da 32 MP. Per concludere, lato software, ci sarebbe la OxygenOS 14 basata su Android 14.

Al momento mancano conferme da parte della casa asiatica; in merito all'uscita, OnePlus 12 dovrebbe debuttare prima in Cina a dicembre, per poi arrivare sul mercato Global (Europa compresa) prima del previsto.

