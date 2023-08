OnePlus Ace 2 Pro ufficiale: è il potente sostituto di 11 Pro e 11T

Da quando esiste, OnePlus si prodiga per offrire sul mercato smartphone dalle configurazioni hardware più avanzate possibili, e l'ultimo esempio si chiama OnePlus Ace 2 Pro. Nonostante l'azienda abbia smentito l'esistenza di altre varianti di OnePlus 11, questo nuovo modello della serie Ace è a tutti gli effetti una new entry nel segmento dei top di gamma OnePlus, avendo dalla sua una scheda tecnica particolarmente avanzata.

OnePlus lancia ufficialmente il nuovo Ace 2 Pro: tutte le novità

Design e display

A un primo sguardo, OnePlus Ace 2 Pro potrebbe tranquillamente essere scambiato per OnePlus 11, condividendone gli stilemi estetici sia davanti che dietro. Disponibile nelle due colorazioni in vetro opaco anti-impronte Titanium Gray e Aurora Green, dietro ha lo stesso modulo fotografico circolare che confluisce nel frame laterale, mentre davanti c'è uno schermo curvo ai lati di tipo punch-hole centrale. Quello adoperato è un pannello BOE Q9+, migliorato rispetto alla generazione precedente in termini di qualità e uniformità cromatica, specie a basse luminosità.

È un display OLED 10-bit HDR10+ da 6,74″ 1.5K (2.772 x 1.240 pixel), con densità di 450 PPI, refresh rate adattivo a 120 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità massima di 1.600 nits e protezione Asahi Glass AGC., mentre il retro è protetto da Gorilla Glass 5. Particolarmente gradita è anche la funzione Rainwater Touch, studiata affinché lo schermo continui a funzionare normalmente anche quando lo si utilizza con le mani bagnate. Un occhio anche all'ergonomia, grazie allo spostamento più in alto del sensore d'impronte digitali nello schermo (di tipo ottico). Lo smartphone misura 163,1 x 74,2 x 8,98 mm e pesa 210 grammi.

Specifiche tecniche

Il comparto hardware di OnePlus Ace 2 Pro si basa sullo Snapdragon 8 Gen 2 di casa Qualcomm, SoC realizzato da TSMC con processo N4 a 4 nm. Dentro c'è una CPU octa-core (1 x 3,2 GHz Cortex-X3 + 4 x 2,8 GHz A715/710 + 3 x 2,0 GHz A510) e GPU Adreno 740 a 680 MHz, il tutto coadiuvato da 12/16/24 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB/1 TB di ROM UFS 4.0 non espandibile. Ad alimentare lo smartphone c'è una batteria da 5.000 mAh a doppia cella con chip dedicato SuperVOOC S, in abbinamento alla ricarica rapida SuperVOOC a 150W (da 0% a 100% in 17 minuti).

È stato migliorato anche il motore di vibrazione X-Axis, con motore da ben 602 mm³ che migliora l'immersività tattile del 20% grazie al suo circuito magnetico omni-fase; inoltre, il sistema O-Haptics utilizza oltre 500 vibrazioni e algoritmi proprietari per il miglioramento a bassa frequenza. Dentro c'è anche un nuovo impianto di dissipazione Tiangong, definito “il primo al mondo con doppia circolazione integrata“: misura da 9.140 mm², si ispira ai motori dei razzi aerospaziali, eseguendo una gassificazione a doppia zona di calore che migliora la dissipazione termica del 50%.

Parlando della fotocamera, Ace 2 Pro ha una tripla sensoristica da 50+8+2 MP f/1.8-2.2-2.4 con primario Sony IMX890 da 1/1.56″ stabilizzato otticamente (OIS), ultra-grandangolare IMX355 con FoV di 112° e macro OV02B10, oltre al sensore anti-flicker e alla selfie camera S5K3P9 da 16 MP f/2.4. Infine, la connettività prevede supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 7 tri-band, Bluetooth 5.3, GPS a doppia frequenza, NFC e USB-C 2.0, e non mancano speaker stereo Dolby Atmos e software OxygenOS 13.1 con Android 13.

Prezzo e disponibilità

OnePlus Ace 2 Pro è disponibile in Cina al prezzo di partenza di 2.999 CNY (375€) per la variante da 12/256 GB, salendo a 3.399 CNY (425€)per quella da 16/512 GB e infine 3.999 CNY (500€) per quella da 24 GB/1 TB.

