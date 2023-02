Niente OnePlus 11 Pro e 11T: “non abbiamo bisogno di modelli Pro”

Nelle scorse settimane la casa ha risposto ad una delle domande importanti di quest'anno: no, non ci sarà un OnePlus 11 Pro e l'attuale modello di punta sarà l'unico flagship. Tuttavia arriva ora ulteriori precisazioni sia per quanto riguarda il destino di OnePlus 11T che quello dell'intera categoria di super flagship Pro.

OnePlus 11 Pro e OnePlus 11T non ci saranno quest'anno: arrivano dettagli in più sulle motivazioni

I colleghi di Android Authority hanno avuto un faccia a faccia con la compagnia di Pete Lau, che ha confermato le varie modifiche per la lineup del 2023 (e quella futura). Nel “lontano” 2019 la casa cinese ha presentato OnePlus 7 Pro, il suo primo modello con la dicitura Pro. Da quel momento abbiamo avuto almeno un dispositivo all'anno per questa versione top della serie di punta ma ora si è giunti al termine.

Un portavoce dell'azienda ha confermato che non ci sarà nessun OnePlus 11 Pro, un dettaglio svelato anche in precedenza addirittura dai vertici cinesi. Stavolta andiamo oltre: nella seconda metà dell'anno non ci sarà un Oneplus 11T. Non sappiamo se questa sia la fine o meno per la gamma T, ma ora conosciamo anche il futuro dei modelli Pro.

In merito all'assenza di una variante 11 Pro, il brand ha confermato che non si tratterà di un caso isolato ma di una vera e propria tendenza. Di seguito trovate la dichiarazione del portavoce.

A partire dalla nostra gamma 2023, stiamo razionalizzando il portafoglio di punta in Nord America (e a livello globale) rimuovendo la nostra gamma Pro. A nostro avviso, non è necessario avere un nome “Pro” per un dispositivo che è già “Pro”.

Lo stesso motivo vale per la mancanza di una versione 11T quest'anno. Insomma, OnePlus sembra aver deciso di puntare su un numero ridotto di modelli di punta. Tuttavia restano alcuni dubbi: in fondo abbiamo appena assistito al lancio di OnePlus 11 5G Global insieme a quello del modello 11R/Ace 2.

Inoltre l'attuale flagship manca di caratteristiche premium solitamente richieste dagli utenti (ossia la ricarica wireless e la certificazione IP68). Resta da vedere se ci saranno ulteriori novità per la gamma 11; comunque se state aspettando un modello Pro conviene virare sull'attuale OnePlus 11 dato che non è prevista una versione maggiorata.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il