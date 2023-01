Che fine ha fatto OnePlus 11 Pro? Abbiamo la risposta ufficiale

Sono passate solo poche ore dall'uscita ufficiale del nuovo top di gamma della casa cinese e già si parla del futuro della gamma. Uno dei dirigenti del brand ha risposto ad alcune domande degli utenti e ha svelato il destino di OnePlus 11 Pro: ci sarà una versione maggiorata del top di gamma?

OnePlus 11 Pro non si farà: arriva la smentita ufficiale

Il presidente di OnePlus China, Ji Jie, ha cominciato ad interagire con i fan su Weibo (il noto social cinese) subito dopo l'evento dedicato al nuovo top di gamma. Il post principale non ci dà grandi informazioni (a parte il record di vendite raggiunto dal terminale in appena due ore), ma nei commenti si cela qualcosa di più.

Un utente interessato all'acquisto ha chiesto informazioni su un'eventuale versione maggiorata. La risposta del presidente spiazza tutti: non c'è nessun OnePlus 11 Pro. Molto probabilmente il nuovo arrivato resterà l'unico modello di punta della serie e quindi non avremo una variante Pro. Non è detto che le cose non cambino durante il corso dell'anno; tuttavia la strategia potrebbe essere in linea con quanto visto lo scorso anno. Nel 2022 è stato lanciato OnePlus 10 Pro ma non una versione “standard”: a questo giro potrebbe avvenire il contrario, con un futuro OnePlus 12 Pro in programma per il 2024.

Comunque nel corso delle prossime settimane assisteremo al lancio di OnePlus Ace 2 in Cina e di OnePlus 11R per il mercato Global. Forse ci saranno altre aggiunte ma ovviamente l'ultima parola spetta alla casa cinese.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il