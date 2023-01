La serie Redmi K60 uscirà dalla Cina: si parla già del prezzo Global

Durante l'evento di lancio internazionale della serie Note 12 (in India), la compagnia asiatica ha parlato anche della serie K e di quello che ci aspetta nei prossimi mesi. La famiglia Redmi K60 uscirà dalla Cina e sarà presentato anche in versione Global per il mercato indiano: sappiamo già la fascia di prezzo e possiamo fare delle ipotesi su quali terminali verranno lanciati.

La serie Redmi K60 sta arrivando in versione Global: che cosa possiamo aspettarci?

In queste ore Xiaomi ha rimpolpato la fascia media e medio alta in India con la famiglia Redmi Note 12. Tuttavia ha svelato anche i piani futuri che riguardano l'arrivo di nuovi modelli premium targati Xiaomi e il debutto di ulteriori dispositivi della serie Redmi K in India.

Insomma, la gamma Redmi K60 è pronta per il debutto Global anche se è probabile che vedremo dei cambiamenti. Il nome commerciale non è stato ancora svelato mentre per quanto riguarda i candidati papabili per il lancio è probabile che vedremo solo Redmi K60 base e K60E. Il prezzo sarà superiore alle 30.000 rupie, circa 342€ al cambio attuale.

Di certo nei prossimi mesi assisteremo alla commercializzazione di Xiaomi 13 e 13 Pro in versione Global, entrambi mossi dallo Snapdragon 8 Gen 2. Non avrebbe senso presentare anche un Redmi con lo stesso comparto; K60 è equipaggiato con lo Snapdragon 8+ Gen 1 mentre K60E con il Dimensity 8200. Come al solito l'ultima parola spetta a Xiaomi e le nostre sono solo congetture: l'unico dato certo è che la serie K Global avrà nuove aggiunte appartenenti ad una fascia di prezzo più alta rispetto alla gamma Note.

Se volete conoscere tutti i segreti della serie K60 ecco il nostro approfondimento. Per chi vuole acquistare uno dei modelli della famiglia, vi segnaliamo che l'interno trittico è già disponibile in versione CN.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il