Acqua calda istantanea con il nuovo dispenser Xiaomi Mijia

Xiaomi ha lanciato in Cina il nuovo MIJIA Instant Hot Water Dispenser: un erogatore di acqua bollente che vi permetterà di preparare infusi, tisane e the nel giro di pochissimi minuti.

Xiaomi MIJIA Instant Hot Water Dispenser è dotato di un doppio elemento di riscaldamento al quarzo con tubi riscaldanti elettrici. Questo permette al dispositivo di riscaldare il liquido alla temperatura desiderata nel giro di soltanto 3 secondi.

Lo potenza massima che può raggiungere il dispenser è di 2.2 kW, mentre il recipiente può contenere fino a 2.5 litri d'acqua. Il dispositivo offre un display e dei pulsanti fisici che permettono di regolare la temperatura del liquido in tre diverse modalità: normale, bollente oppure a 45°.

Il dispenser Xiaomi Mijia, inoltre, è dotato di un sistema di riduzione del rumore che gli permette di operare ad un massimo di 46.3 dB, in modo da non disturbare gli altri anche se utilizzato di notte.

Xiaomi MIJIA Instant Hot Water Dispenser è disponibile in Cina al prezzo di circa 37€ (249 yuan), ma è possibile acquistarlo anche dall'Italia tramite AliExpress, seguendo il link che trovate qui sotto.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!