Il nuovo Zhixuan 720 di Huawei purifica l’aria di casa al 99,9%

Negli ultimi anni abbiamo passato sempre più tempo in caso, realizzando che respirare aria pulita è fondamentale per il benessere della persona. Lo sa bene anche Huawei, che con il nuovo Zhixuan 720 Smart Air Purifier 3s porta sul mercato cinese un purificatore d'aria ad 8-stage di sanificazione.

HarmonyOS arriva anche su nuovo purificatore d'aria di Huawei

Huawei Zhixuan 720 Smart Air Purifier 3s è dotato di filtro protettivo preliminare e materiale HEPA H13 per una purificazione dell'aria ad 8-stage e la rimozione della formaldeide, oltre ad offrire la possibilità di eliminare qualsiasi potenziale forma di inquinamento dalla casa.

Il dispositivo è in grado di rimuovere le impurità dall'aria con un successo del 99%, riuscendo ad eliminare fino a 20 differenti tipi di agenti inquinanti. Il dispositivo può anche rilevare i livelli di PM 2.5, TVOC, temperatura e umidità presenti nell'aria in tempo reale.

Anche lo Smart Air Purifier 3s, come quasi tutti i dispositivi Huawei più recenti, è equipaggiato con HarmonyOS ed è abilitato alla connessione veloce one-touch, che permette di collegarlo facilmente al nostro smartphone per regolare le impostazioni di filtraggio dell'aria.

Huawei Zhixuan 720 Smart Air Purifier 3s è disponibile in Cina al prezzo di circa 190€ (1299 yuan) per l'iniziale periodo di lancio. Il prezzo, in seguito, salirà a circa 200€ (1399 yuan). Attualmente non sono disponibili informazioni per un eventuale arrivo sui mercati internazionali.

