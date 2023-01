Piedi al caldo in ogni momento, con i calzini riscaldanti Xiaomi YouPin

Non sopportate i piedi gelati e vorreste avere sempre a disposizione una stufetta? Niente paura perché Xiaomi YouPin ha la soluzione definitiva: i calzini elettrici riscaldanti sono gli alleati perfetti per sfidare l'inverno ed uscirne vittoriosi, ora in offerta su AliExpress!

I calzini riscaldati di Xiaomi YouPin sono una manna dal cielo contro il freddo più pungente!

I calzini riscaldanti di Xiaomi YouPin – la piattaforma di crowdfunding del brand cinese – sono la soluzione perfetta per gli utenti più freddolosi. Si tratta di calze realizzate in cotone, dotate di una tasca in cui inserire una batteria da 2.200 mAh già presente in confezione. Il funzionamento è semplicissimo ed è simile a quello visto con altri prodotti (come giubbotti e sciarpe): una volta attivata la batteria, i calzini si riscaldano alla temperatura desiderata e sono in grado di raggiungere anche i 50°C, per il massimo calore.

Un prodotto utilissimo, specialmente in questo periodo; può essere utilizzato nella vita di tutti i giorni, durante lo sport (sci o ciclismo) o in qualsiasi occasione che necessiti un pizzico di calore aggiuntivo.

I calzini elettrici riscaldanti di Xiaomi YouPin arrivano per noi occidentali grazie ad AliExpress, in offerta lampo e con spedizione gratis. Sicuramente un gadget da provare, specialmente ora che siamo nel bel mezzo dell'inverno.

