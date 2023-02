Mai senza elettricità con il generatore portatile Fossibot F2400, ideale per la vita all’aria aperta

Fondamentale per lunghe giornate all'aria aperta e molto utile in caso di improvvisa interruzione della corrente, la stazione elettrica portatile Fossibot F2400 può supportare le vostre attività fornendovi energia in luoghi e situazioni dove l'alimentazione non è consentita. Compatibile anche con pannello solare, questo potente generatore può essere acquistato in offerta su GeekMall. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La stazione elettrica portatile Fossibot F2400 è qui per aiutarvi in ogni situazione

Compatta e portatile, Fossibot F2400 è una potente stazione elettrica che può essere utilizzata per immagazzinare e fornire energia elettrica in luoghi all'aperto o off-grid, dove le fonti di alimentazione tradizionali non sono disponibili. Se state programmando un'estate in campeggio o una più semplice e rilassata avventura all'aria aperta, questo potente macchinario può supportare le vostre attività ricaricando dispositivi elettronici come smartphone, tablet e PC, ma anche per fornire illuminazione e alimentare piccoli elettrodomestici.

Fossibot F2400 è ottimo anche in caso di emergenza: questa stazione elettrica portatile potrà, infatti, fornire alimentazione di riserva in caso di blackout o calamità naturali. Questo macchinario può alimentare un massimo di 13 dispositivi contemporaneamente ad una potenza di 2400W.

Le stazioni elettriche portatili funzionano immagazzinando energia nelle batterie, che possono essere caricate da varie fonti come pannelli solari o prese a muro. Nel caso di Fossibot F2400, sono supportate ben cinque diverse modalità di ricarica, così da avere un dispositivo sempre pronto all'uso, ovunque ci si trovi. Queste comprendono: AC, pannello solare, generatore elettrico, presa dell'auto e AC + pannello solare. In quest'ultimo caso, la stazione elettrica portatile può caricarsi completamente in appena 1,5 ore.

Se siete interessati, potete acquistare questo prodotto in offerta su GeekMall al prezzo scontato di 1.299,99€. Per i primi duecento ordini, inoltre, riceverete in regalo un pannello solare! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

