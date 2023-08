OnePlus Ace 2 Pro non teme neanche la pioggia grazie allo schermo Rainwater Touch

OnePlus ha pubblicato un nuovo teaser per il modello Ace 2 Pro che arriverà ufficialmente sul mercato nelle prossime settimane. Con un filmato, la celebre azienda cinese ha mostrato i miglioramenti ottenuti dal display che sarà in grado di funzionare senza problemi anche sotto la pioggia battente. Non stiamo parlando di impermeabilità, ma di una vera e propria caratteristica che permette agli input touch di essere riconosciuti alla perfezione anche con una grande quantità di acqua.

Usabilità massima per OnePlus Ace 2 Pro: anche sotto la pioggia lo schermo non perde colpi

Crediti: OnePlus

Il filmato teaser pubblicato su Weibo da OnePlus mette in bella mostra il display con tecnologia Rainwater Touch, facendo il paragone in tempo reale con iPhone 14 Pro. Il video mostra i due smartphone sotto una pioggia torrenziale creata in laboratorio: OnePlus Ace 2 Pro non ha problemi di usabilità, mentre lo smartphone di Apple continua a far fatica nella risposta ai comandi touch sotto la pioggia.

Il nuovo OnePlus Ace 2 Pro, quindi, non avrà alcun tipo di problema ad essere utilizzato sotto un temporale, figuriamo quindi con le mani bagnate. Un miglioramento davvero drastico che consentirà di non limitare mai l'esperienza d'uso del nuovo smartphone firmato OnePlus, anche in condizione meteo che potrebbero tranquillamente essere considerate estreme.

Potete visualizzare voi stessi il filmato su Weibo, mentre si attende con impazienza il lancio ufficiale del nuovo OnePlus Ace 2 Pro, che si appresta al arrivare sul mercato durante il mese di agosto.

