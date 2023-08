OnePlus Ace 2 Pro sta arrivando: annunciata la data di lancio

Aggiornamento 07/08: annunciata la data ufficiale per OnePlus Ace 2 Pro, la trovate all'interno dell'articolo.

Si sta rivelando un'estate davvero calda, con tantissimi nuovi smartphone pronti ad arrivare sul mercato, fra cui OnePlus Ace 2 Pro, di cui adesso conosciamo anche la data ufficiale.

OnePlus Ace 2 Pro avrà specifiche all'avanguardia: ecco la data di lancio ufficiale

Crediti: OnePlus

Dopo l'annuncio sul palco del China Joy, quando il COO Liu Fengshuo annunciava alcune delle specifiche chiave di OnePlus Ace 2 Pro, adesso sappiamo che esordirà il prossimo 16 agosto alle ore 14:30 in Cina, cioè le 08:30 italiane. L'immagine che accompagna l'annuncio conferma il look precedentemente trapelato, se ci fossero ancora dubbi al riguardo.

Il nuovo flagship sarà infatti basato sullo Snapdragon 8 Gen 2, come dimostrano i record nei benchmark, grazie anche all'innovativo sistema di raffreddamento. OnePlus Ace 2 Pro avrà ambizioni da top di gamma e per questo motivo potrebbe arrivare in occidente sotto il nome di OnePlus 11T, nonostante proprio di recente la compagnia abbia dichiarato di essere scettica sull'eventuale arrivo di nuovo smartphone della serie 11. Bisognerà quindi attendere ancora qualche giorno prima di scoprire tutti i dettagli su questo nuovo smartphone.

