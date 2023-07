OnePlus Ace 2 Pro avrà un innovativo sistema di dissipazione

Di tutte le tecnologie in ballo all'interno di uno smartphone, quella del sistema di dissipazione è una di quelle su cui OnePlus sta puntando maggiormente, come nel caso di OnePlus Ace 2 Pro. Il nuovo smartphone di fascia alta sta per fare il suo debutto sugli scaffali, e per celebrarne il lancio è stato pubblicato un teaser ufficiale che svela la tecnologia che ne calmerà i bollenti spiriti.

Ecco come sarà fatto il nuovo impianto di dissipazione dentro OnePlus Ace 2 Pro

Si chiama sistema di raffreddamento Tiangong, e OnePlus Ace 2 Pro sarà il primo smartphone al mondo a poterlo vantare. Innanzitutto la superfice, un'aerea dissipativa pari a 9.140 mm²: non è record, visto che ROG Phone 7 tocca i 16.000 mm², ma è comunque un traguardo per uno smartphone non esplicitamente da gaming e un passo in avanti notevole rispetto ai 3.685 mm² di Ace 2 standard.

Il sistema Tiangong prevede l'utilizzo di grafite superconduttiva e di un gel conduttivo termico diamantato di grado aerospaziale che migliorano del 41% e del 60% la conducibilità termica rispetto al modello precedente. Ha anche una struttura unica nel suo genere, un design a doppia circolazione in un unico pezzo ispirato ai motori dei razzi aerospaziali, che sfrutta la maggiore capacità liquida per eseguire una gassificazione a doppia zona di calore che migliora la dissipazione termica del 50%.

Eseguendo i test del caso, questo sistema dissipa meglio dei competitor, da 8,5°C a 12,8°C nello scenario a 6,5W e da 8,7°C a 14,4°C in quello a 8W. Anche perché OnePlus Ace 2 Pro sarà una macchina ben carrozzata, con Snapdragon 8 Gen 2 e fino a 24 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di ROM UFS 4.0, oltre a uno schermo curvo 1.5K e batteria da 5.000 mAh con ricarica SuperVOOC a 150W. E non è la prima volta che OnePlus punta in questa direzione: basti pensare a OnePlus 11 Concept, il primo smartphone con raffreddamento a liquido, e al primo caricatore per smartphone anch'esso raffreddato a liquido.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le