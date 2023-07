POCO Pods ufficiali: le nuove TWS Xiaomi con tanta autonomia, a prezzo stracciato

Quando si cominciò a parlare della creazione di un ecosistema targato POCO, tra i primi prodotti anticipati dai leak vi furono gli auricolari true wireless chiamati POCO Pods. Ma che fine hanno fatto queste cuffiette budget? Ebbene finalmente il debutto è arrivato: le TWS sono state lanciate in India e ora andiamo a conoscere tutti i dettagli ed il prezzo di vendita.

POCO Pods, tutto sui nuovi auricolari true wireless: specifiche, caratteristiche e prezzo

Redmi Buds 4 Active – Crediti: Xiaomi

In realtà i primissimi auricolari del brand erano attesi come POCO Pop Buds: il nome è stato frutto di un sondaggio che ha coinvolto gli appassionati di Xiaomi ma nonostante ciò le TWS non sono mai state lanciate. Col passare dei mesi sono arrivate le Buds Pro Genshin Impact insieme a POCO Watch. Niente di nuovo, dato che si è trattato di un rebrand di un paio di cuffie Redmi. Ora hanno fatto capolino le “nuove” POCO Pods anche se in realtà questi auricolari true wireless sono già stati lanciati sul mercato Global come Redmi Buds 4 Active.

Redmi Buds 4 Active – Crediti: Xiaomi

Similmente alla versione targata Redmi troviamo driver da 12 mm, il supporto al Bluetooth 5.3 LE e Google Fast Pair, la certificazione IPX4, controlli touch e indossabilità in-ear. Tuttavia le POCO Pods sono caratterizzate da un look nel perfetto stile del brand partner di Xiaomi, con la solita colorazione gialla che contraddistingue il marchio. L'interno è colorato di giallo, così come i gommini in silicone; il resto è nero, fatta eccezione per il logo POCO in bella vista sulla parte frontale. Non è presente l'ANC ma la cancellazione del rumore ambientale durante le chiamate (ENC). Infine abbiamo la modalità a bassa latenza per il gaming (da 60 ms).

Crediti: POCO

Per l'autonomia si parla di 30 ore con una singola carica (tenendo conto anche della custodia); grazie al supporto alla ricarica rapida (tramite Type-C) bastano 10 minuti per beneficiare di circa 90 minuti di riproduzione musicale. La ricarica completa avviene in circa 1,5 ore.

Crediti: POCO

Per quanto riguarda il prezzo, le cuffiette sono proposte in sconto a circa 13€ al cambio attuale (la cifra piena sarebbe invece di circa 32€ al cambio, ossia 2.999 INR).

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le