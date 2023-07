Honor X6a ufficiale: ha una mega-batteria da 5.200 mAh

Un nuovo modello va ad aggiungersi alla gamma X del brand Honor, ovvero Honor X6a, che fresco di presentazione si pone come un nuovo esponente della fascia medio/bassa. Vediamo quali sono le sue caratteristiche, il prezzo e la disponibilità sul mercato.

Honor X6a presentato ufficialmente sul mercato: tutte le novità

Honor X6a è disponibile in due colorazioni, Cyan Lake e Midnight Black, per una scocca con dimensioni pari a 163,32 x 75,07 x 8,35 mm e con 188 grammi di peso. Ha uno schermo TFT LCD da 6,56″ HD+ (1.612 x 720 pixel) in 20.15:9, un pannello che mantiene lo stesso notch a goccia del modello X6 standard, e con esso il lettore d'impronte digitali posto lateralmente; c'è un miglioramento, però, con il refresh rate che sale da 60 a 90 Hz.

Migliora anche la piattaforma hardware, sempre MediaTek a 12 nm ma non più l'Helio G52 bensì l'Helio G36, dotato di una potenziata CPU octa-core (4 x 2,2 GHz A53 + 4 x 1,7 GHz A53) e la medesima GPU PowerVR GE8320. C'è un unico taglio di memoria, 4/128 GB con espandibilità via microSD, mentre sale la batteria da 5.000 a 5.200 mAh con ricarica più rapida a 22.5W. Il software è Android 13 con MagicOS 7.1, la connettività prevede dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, USB-C 2.0 e ingresso mini-jack. Infine la fotocamera, una tripla 50+2+2 MP f/1.8-2.4-2.4 con macro e sensore di profondità assieme alla selfie camera da 5 MP f/2.2.

Honor X6a è disponibile nel Regno Unito al prezzo di 130£, anche se non è ancora confermato se e quando arriverà anche in Italia.

