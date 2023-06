Redmi Buds 4 Active ufficiali: sono le nuove TWS Global di Xiaomi

A distanza di parecchi mesi dalle prime indiscrezioni, ecco fare capolino sul sito ufficiale Global di Xiaomi un nuovo paio di auricolari true wireless della sua costola Redmi. Si tratta della TWS Redmi Buds 4 Active, che vanno ad arricchire una serie che ha all'attivo già tre modelli: ecco tutto quello che c'è da sapere su specifiche tecniche, design, prezzo e uscita sul mercato!

Redmi Buds 4 Active: tutto quello che c'è da sapere su specifiche, prezzo e uscita

Come evidenziato poco sopra, le Redmi Buds 4 Active rappresentano la quarta incarnazione della gamma (composta da Buds 4, 4 Pro e 4 Lite tutte disponibili in Italia). Le nuove TWS di Xiaomi si presentano come una versione alternativa del modello standard, con alcuni cambiamenti. Per prima cosa il design: il modello Active è caratterizzato da un corpo con stelo (sempre con vestibilità in-ear).

A questo giro troviamo driver dinamici da 12 mm con il supporto dello Xiaomi Acoustic Lab (contro i 10 mm del modello Buds 4). Non è presente l'ANC, ma solo la cancellazione del rumore ambientale durante le chiamate.

La batteria è un'unità da 440 mAh (34 mAh per gli auricolari), per un'autonomia fino a 5 ore con una singola carica e fino a 28 ore sfruttando anche la custodia. Presente all'appello la ricarica rapida (tramite Type-C), che permette di beneficiare di 110 minuti di riproduzione a fronte di 10 minuti di carica.

Abbiamo poi il Bluetooth 5.3, la modalità a bassa latenza per i giochi, controlli touch precisi, il fast pair con Google ed un grado di resistenza IPX4.

Nel momento in cui scriviamo Xiaomi non ha ancora svelato il prezzo delle nuove Redmi Buds 4 Active: comunque il debutto avverrà il 13 giugno (per il mercato Global, ancora non sappiamo se e quando arriveranno in Italia), quindi mancano solo pochi giorni prima di saperne di più.

