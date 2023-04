OnePlus 45W Liquid Cooler è in vendita, e c’è anche la versione low-cost

Vi ricordate al MWC 2023, quando sia OPPO che OnePlus hanno mostrato al pubblico come il raffreddamento al liquido potesse diventare un gadget anche per smartphone? Se fino ad ora lo abbiamo associato unicamente al mondo PC, questi produttori stanno alzando l'asticella quando si parla di dissipazione mobile, mettendo da parte il raffreddamento passivo che passa unicamente per la scocca e introducendo nuovi metodi attivi, che si parli di ventole interne o di accessori esterni come questo.

OnePlus lancia sul mercato il suo 45W Liquid Cooler, assieme alla variante economica

Ci vorrà ancora tempo prima che un prodotto come OnePlus 11 Concept possa diventare realtà, se mai ciò accadrà, ma intanto OnePlus 45W Liquid Cooler fa il suo debutto sul mercato e lo fa assieme alla variante Genshin Impact di OnePlus Ace 2. Il radiatore esterno contiene il meccanismo che raffredda e fa circolare il liquido nel circuito, collegandosi allo smartphone tramite aggancio a clip, e può quindi essere utilizzato su qualsiasi smartphone (non soltanto su OnePlus).

Costa 499 CNY, circa 65€, e in alternativa c'è una variante meno costosa: si chiama OnePlus 18W Freezing Point, e il senso è più o meno lo stesso, cioè un gadget esterno da attaccare allo smartphone per raffreddarlo. Tuttavia, qua non c'è un sistema al liquido bensì una più classica ventolina incastonata in una scocca in alluminio serie 1000 con efficienza energetica elevata (200 W/mK) e superfice di 1800 mm², e si può scegliere fra 3 velocità tramite l'apposito toggle. Il prezzo scende a 3.999 INR, circa 45€, ma parliamo di due prodotti per il momento confinati a Cina e India.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il