Come fare gli screenshot con frame su Xiaomi, Redmi e POCO

Avete uno dei vari smartphone Xiaomi, Redmi o POCO in commercio e volete imparare a fare uno screenshot con frame? Era il 2007 quando Apple introduceva il concetto di screenshot su smartphone con il primo iPhone, e da allora è stato reso sempre più variegato. Ci sono gli screenshot lunghi, quelli parziali, e da qualche anno anche quelli col frame, permettendo agli utenti di condividere le proprie schermate simulando la cornice dello smartphone.

Grazie alla MIUI puoi fare gli screenshot con frame senza usare app esterne

Sì, perché è dal 2020, cioè della MIUI 12, che esiste questa possibilità, ma finora era stata limitata a una ristretta cerchia di dispositivi fra cui Xiaomi serie 9 e 10, Redmi serie K20 e K30. Ma con l'ultimo aggiornamento dell'app Screenshot questa feature è stata estesa praticamente a tutti gli altri modelli esistenti, perciò vediamo come fare per attivarla.

Fare uno screenshot con frame è molto semplice: eseguite uno screenshot col vostro smartphone Xiaomi, Redmi o POCO, dopodiché cliccate in alto a destra sulla sua anteprima. Nella schermata dedicata all'editing, attivate in alto l'opzione “Add device frame” e confermate cliccando sulla spunta in alto a destra. Così facendo, potrete condividere la schermata catturata con il bordo fisico del display dello specifico modello di smartphone che avete, con le quattro cornici perimetrali e l'ingombro della fotocamera se presente (notch o punch-hole che sia).

Qualora l'opzione “Add device frame” non fosse disponibile, significa che dovete aggiornare l'app Screenshot all'ultima versione 1.4.76-07272045 o successive. Potete scaricarla dal nostro articolo dedicato.

