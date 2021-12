Come fare screenshot su smartphone Xiaomi, OPPO, Realme, OnePlus, Huawei

Ci sono alcune operazioni da smartphone molto semplici di cui spesso però non conosciamo il procedimento. E tra queste troviamo come fare uno screenshot sui nostri smartphone a marchio Xiaomi, OPPO, Realme, OnePlus e Huawei, che in questa guida vi spieghiamo brand per brand.

Come fare uno screenshot su smartphone: la procedura su Xiaomi, OPPO, OnePlus, Realme, Huawei

Xiaomi, Redmi e POCO

Xiaomi MIX 4

Considerando che è molto comune oggi trovare sempre più utenti con smartphone Xiaomi, vi spieghiamo anche come fare uno screenshot per modelli Redmi e POCO, che si accomunano grazie alla MIUI.

Combinazione tasti

Partendo dalla combinazione di tasti, bisogna semplicemente andare sull'app, il sito o il menù che ci serve e premere contemporaneamente i tasti Volume Giù + Power. Fatto questo, sentirete uno scatto simile a quello di una foto e capirete che lo screenshot è stato fatto.

Toggle rapido

Per chi invece preferisce fare uno screenshot direttamente dallo schermo, è possibile utilizzare il toggle rapido che trovate nel control center della MIUI. Come? Selezionato il contenuto da catturare, abbassare la tendina dell'area di notifica con uno swipe verso il centro e cliccare sul pulsante Screenshot (icona con le forbici su schermo).

Gesture

Infine, per chi ama le gesture, per fare uno screenshot su smartphone Xiaomi, POCO e Redmi con tale metodo, bisogna anzitutto andare su Impostazioni (dalla MIUI 9 in poi), selezionare Impostazioni aggiuntive nel riquadro Sistema e dispositivo e cliccare poi su Collegamenti tasti e gesti. Entrate in questo menù, andare su Cattura uno screenshot e impostare Trascina in basso con 3 dita. Fatto ciò, quando vi serve, potete semplicemente utilizzare 3 dita verso il basso sullo schermo per ottenere uno screenshot.

OPPO

OPPO Find X3 Pro

Un altro brand che vediamo sempre più spesso nel nostro mercato è OPPO e sempre più utenti vogliono sapere come fare uno screenshot con tali smartphone. Con la ColorOS è molto semplice e vi spieghiamo come fare.

Combinazione Tasti

Così come Xiaomi, anche per OPPO la combinazione tasti di base per fare uno screenshot è Volume Giù + Power (tasto accensione). In questo caso, esistono però anche altre combinazioni come Home + Tasto Power oppure Indietro + Power.

Toggle rapido

Anche su OPPO è possibile fare screenshot dall'area di notifica. Come? Abbassando la tendina, dovrete selezionare l'icona “Schermata“, così da ottenere una cattura del contenuto che vi serve.

Gesture

Infine, anche su OPPO (non tutti), è possibile effettuare uno sceenshot tramite gesture. Bisogna andare sempre su Impostazioni e sul menù scegliere Strumenti Pratici e infine su Schermata selezionando Trascina in basso con 3 dita.

Realme

Realme GT Master

Anche Realme non scherza in quanto a crescita in merito agli utenti e ovviamente, anche i nuovi adepti vogliono poter sapere come fare uno screenshot su tali smartphone.

Combinazione Tasti

Realme, come molti altri smartphone Android, vi dà la possibilità di fare screenshot con una combinazione di tasti e anche qui la “formula magica” è cliccare contemporaneamente Volume Giù + Power, senza perdere altro tempo.

Toggle rapido

Similmente a quanto accade con OPPO, sulla Realme UI è possibile utilizzare il toggle rapido dall'area di notifica, scegliendo anche in questo caso Schermata per fare una cattura direttamente dal display.

Gesture

E sempre come la ColorOS, anche su Realme UI potete andare nelle Impostazioni selezionando Strumenti Pratici e poi selezionando su Schermata e abilitare la cattura con Trascina in basso con 3 dita.

OnePlus

OnePlus 9RT

OnePlus è quel brand che fa della sua affidabilità il punto di forza e senza dubbio, come fare uno screenshot su uno smartphone con OxygenOS può essere una necessità importante.

Combinazione tasti

Così come altri smartphone visti in precedenza, la combinazione di tasti da utilizzare per gli screenshot con smartphone OnePlus è Volume Giù + Power, senza troppe difficoltà.

Toggle rapido

Il toggle per lo screenshot è presente sulla barra delle notifiche dei OnePlus ed è molto esplicativo, visto che si chiama proprio “Screenshot” e una volta cliccato, potrete modificarli a piacimento.

Gesture

Infine, non mancano le gesture per ottenere uno screenshot e come gli altri, anche qui trascinando in basso con 3 dita (previa attivazione nelle Impostazioni) si ottiene una cattura schermo.

Huawei

Huawei Nova 9

Chiudiamo la carrellata su come fare screenshot con smartphone Huawei. La EMUI è un'interfaccia da sempre molto completa e anche ora che mancano i Servizi Google, non mancano strumenti per effettuare una cattura.

Combinazione tasti

Sebbene ci siamo i Huawei Mobile Services, possiamo eseguire uno screenshot anche qui tenendo premuti Volume Giù + Power. Se acquistare quindi un dispositivo del brand, potrete andare tranquilli.

Toogle rapido

Dal centro di notifiche, è possibile fare uno screenshot selezionando il toggle rapido chiamato “Schermata“, così da non perdervi la possibilità di fare tutto dal display.

Gesture

Gesture per lo screenshot? Anche su Huawei! per attivarle, bisogna attivare i Knuckle Sense dalle Impostazioni. Infatti, andando sulla voce “Smart” e poi “Smart Screenshot“, potete ovviare selezionando il gesto relativo alla cattura schermo.

