Xiaomi, arriva la MIUI 13: data ufficiale e novità (anche per tablet)

Il segreto di Pulcinella è stato svelato: la MIUI 13 sarà presentata ufficialmente al fianco di Xiaomi 12 e 12 Pro. L'evento avrà luogo il prossimo 28 dicembre alle ore 12:30 italiane e finalmente vedremo svelate tutte le novità. All'evento ci sarà anche Xiaomi Watch S1 e probabilmente altre piccole novità, ma in questo articolo mi voglio concentrare su cosa porterà la nuova versione della MIUI. Anche perché i teaser ufficiali pubblicati sui social cinesi da parte di Xiaomi ci anticipano alcune delle sue novità principali.

Xiaomi annuncia quando sarà presentata la MIUI 13: ecco alcune novità

Paragonata all'attuale MIUI 12.5 Enhanced Edition, la prossima MIUI 13 comporterà una maggiore fluidità del sistema, pari al +20/26% se confrontata con la precedente build. Xiaomi si è voluta concentrare nel sottolineare questo aspetto, sottolineando anche un'ottimizzazione della fluidità di utilizzo delle app di terze parti dal +15% fino al 52%.

Sempre parlando di MIUI 12.5 Enhanced Edition, sappiamo che il precedente major update portava con sé quattro novità principali. Queste si chiamano Liquid Storage, Atomic Memory, Focus Calculation e Intelligente Balance, tutte mirate a migliorare le prestazioni di sistema. Per tutti i dettagli sul loro funzionamento, c'è un articolo dedicato. A tal proposito, Xiaomi fa sapere che con la MIUI 13 tutte queste tecnologie sono state ulteriormente migliorate e aggiornate alla versione 2.0.

Per esempio, Focus Calculation 2.0 riprende il concetto della prima versione, con una serie di 51 scene pre-impostate per migliorare le performance della CPU con le app in esecuzione. Con la sua seconda versione, la MIUI 13 sfrutta le risorse a disposizione per migliorare l'utilizzo non solo delle gestures full screen ma anche app principali, che siano di sistema o di terze parti. A migliorare sono anche Liquid Storage e Atomic Memory, puntando a potenziare il mantenimento delle app in background. Secondo i dati di Xiaomi, dopo 36 mesi di utilizzo continuo le prestazioni di lettura e scrittura della memoria si riducono di meno del 5%.

La MIUI 13 non riguarderà esclusivamente gli smartphone, ma anche la famiglia di tablet di cui fa parte la serie Xiaomi Pad 5. Ne nascerà di conseguenza la MIUI 13 Pad, fra le cui novità ci sarà un'ottimizzazione per 3.000 app per sfruttare al meglio il più grande schermo. Inoltre, sarà aggiunto il supporto al multitasking in finestra flottante per più app contemporaneamente, anziché una sola per volta.

Se avete uno smartphone Xiaomi, Redmi e POCO, questa lista vi fa sapere se sarà aggiornato alla MIUI 13. Vi ricordiamo anche altre novità del nuovo aggiornamento, come l'introduzione del Wonder Center.

