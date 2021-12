Xiaomi 12 e 12 Pro: ecco come migliorerà la fotocamera

Manca sempre meno all'arrivo di Xiaomi 12 e 12 Pro: abbiamo già visto numerosi teaser, alcuni dei quali ci svelano come migliorerà il comparto fotocamera. Per l'occasione, Xiaomi ha deciso di rinnovare il reparto hardware dei suoi top di gamma, integrando nuovi sensori ma anche nuove funzionalità lato software.

Aggiornamento 25/12: i teaser ufficiali ci svelano quali sensori avremo su Xiaomi 12 e 12 Pro. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Xiaomi 12: quattro mosse per una fotocamera ad alto impatto

A parlare delle novità della fotocamera del nuovo flagship di Xiaomi è stato il Presidente della divisione mobile del brand, Adam Zeng, ex CEO di ZTE. Infatti, il dirigente ha spiegato che saranno quattro i miglioramenti che otterrà lo smartphone rispetto alla generazione precedente.

La prima, ovviamente, sarà una velocità di scatto maggiore, che quindi andrà a favorire un punta e scatta più immediato e sicuramente con una resa maggiore. Ma un buono scatto automatico è poco senza una messa a fuoco stabile e Xiaomi 12 non sarà affatto da meno in quanto a questo, visto che si prospettano sensori decisamente stabilizzati.

Inoltre, come già si vociferava, la modalità notturna diventerà un punto fondamentale di questo dispositivo e questo permetterà anche un'implementazione video molto importante. L'ultimo punto, più generico, è l'implementazione delle prestazioni totali delle modalità fotografiche, sia hardware che software.

Ma come si arriva a questi risultati, a questi obiettivi? Molto lo farà il SoC Snapdragon 8 Gen 1, che con il suo ISP (e quindi potrebbe non essere utilizzato il Surge C1) ulteriormente migliorato porterà lo smartphone a dare il meglio di sé a livello multimediale. Questo sicuramente alimenta l'attesa di questo nuovo smartphone che non ha ancora una forma concreta, ad oggi manca un qualsiasi teaser sul design, ma che promette davvero tantissimo.

Ecco i sensori | Aggiornamento 25/12

Dopo aver parlato delle migliorie che porteranno con sé Xiaomi 12 e 12 Pro, i teaser ufficiali pubblicati dall'azienda ci rivelano quali sensori sono stati utilizzati. Partiamo dal modello base Xiaomi 12, il cui sensore principale sarà il Sony IMX766 da 50 MP, lo stesso collaudato da modelli come OPPO Find X3 Pro, OnePlus 9RT, vivo X70 Pro, Honor Magic 3 Pro e tanti altri.

Come prevedibile, la vera novità sarà su Xiaomi 12 Pro, il cui sensore primario sarà il nuovo Sony IMX707. Inizialmente avrebbe dovuto debuttare sulla serie Huawei P50 ma così non è stato, pertanto lo vedremo in azione per la prima volta sul flagship Xiaomi.

Xiaomi ci dà maggiori dettagli tecnici sui sensori: il sensore di Xiaomi 12 ha dimensioni di 1/1,56″, mentre quello del modello Pro da 1/1,28″. Sulla base di questi numeri, la notizia potrebbe non entusiasmare se si ripensa ai sensori utilizzati sulla serie Xiaomi 11. Sul modello base avevamo il Samsung Bright S5KHMX da 1/1,33″, mentre sul Pro il Samsung GN2 da 1/1,12″. Sembrerebbe quindi un passo indietro in termini di dimensioni del sensore, ma sappiamo bene come a influire ci siano altri parametri, in primis il software e la diversa manifattura (Sony anziché Samsung).

Se ne volete sapere di più su Xiaomi 12, vi lasciamo il nostro approfondimento dedicato in cui troverete tutte le novità.

