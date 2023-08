Apple testa il chip M3: ecco tutti i nuovi Mac in arrivo

L'attesa per i nuovi Mac con M3 cresce, mentre Apple continua ad effettuare test sui PC che saranno dotati del nuovo processore a 3 nm. Secondo le indiscrezioni trapelate in rete in queste ore, sarebbero diversi i nuovi computer che la compagnia di Cupertino starebbe attualmente testando con il processore di nuova generazione, tra cui compare anche una inaspettato dispositivo a sorpresa.

Anche Mac Mini potrebbe essere aggiornato ad M3 già ad ottobre

Grazie ai file log ottenuti da Mark Gurman, noto giornalista e analista di Bloomberg, veniamo oggi a conoscenza della lista dei dispositivi sui cui Apple avrebbe attualmente implementato il nuovo chip M3 e che starebbe attivamente testando internamente. Secondo le indiscrezioni, i Mac con M3 saranno dotati di CPU octa-core, GPU a 10-core e fino a 24 GB di RAM.

Nonostante i precedenti rumor indicassero che il Mac mini potesse non ricevere subito l'aggiornamento ad M3, sembra che Apple stia già lavorando attivamente a questo dispositivo che potrebbe addirittura già arrivare nel mese di ottobre, quando per l'appunto saranno lanciati sul mercato i nuovi Macbook. Elencati qui sotto, trovate i nuovi dispositivi attualmente in fase di test.

MacBook Air 13″ M3 (Mac 15,1 – J513/J613)

MacBook Air 15″ M3 (Mac 15,2 – J515/J615)

MacBook Pro 13″ M3 (Mac 15,3 – J504)

iMac M3 (Mac 15,4 – Mac 15,5 – J433 – J434)

MacBook Pro 14″ – 16″ con M3 Pro – M3 Max (Mac 15,7 – Mac 15,8 – J514 – J516)

Mac mini M3 (Mac 15,12)

La lineup iniziale dovrebbe prevedere soltanto MacBook Pro 13″, iMac 24″ e MacBook Air 13″, ma la presenza nei log del nuovo Mac mini fa ben sperare anche per chi ha bisogno di un PC di dimensioni ridotte per il proprio lavoro.

