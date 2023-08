Torna a scuola con Amazon: risparmia sui migliori prodotti e prova a vincere 120€!

Abbiamo ufficialmente superato la metà di agosto, quindi è inevitabilmente tornato il momento di pensare al ritorno a scuola. Come ogni anno, questo periodo iniziano a fioccare le promozioni “Back to School” e anche Amazon quest'anno ha deciso di proporre a studenti e genitori le migliori offerte su libri di testo, cancelleria ed elettronica per facilitare il ritorno a scuola. Grazie a questa nuova propozione sarà anche possibile invecere un buono regalo da 120€!

Inizia il Back to School di Amazon: in palio un buono regalo da 120€

Che abbiate bisogno di nuovi libri scolastici, quaderni, penne, diari, zaini oppure latptop e tablet per studiare, grazie alla promozione “Pronti per la Scuola” di Amazon potrete risparmiare sul ritorno a scuola dei vostri figli, oppure sul vostro ritorno agli studi. In offerta, per esempio, troviamo gli zaini Eastpak e Jansport, così come gli articoli di cancelleria firmati OSAMA, Pelikan e UHU. Immancabili, come sempre, i diari Smemoranda e BE YOU, ma vi consigliamo di dare un'occhiata alla pagina ufficiale della promozione per scoprire tutte le offerte disponbili da oggi.

Con l'inizio del Back to School, inoltre, Amazon ha deciso di mettere in palio 20 buoni regalo da 120€ e partecipare è davvero molto semplice: basta avere un account Amazon! I 20 vincitori verranno contattati alla fine della promozione e il buono regalo potrà essere speso su qualsiasi prodotto in vendita sul noto portale di e-commerce. Ecco come partecipare.

Effettuate l'accesso al vostro account Amazon

Recatevi sulla pagina ufficiale del giveaway

Leggete i termini e le condizioni della promozione

Cliccate su “Accetta & Procedi”

Se avrete vinto verrete contattati via mail direttamente da Amazon, quindi non vi resta che iniziare a risparmiare subito con il Back to School ed incrociare le dita nella speranza di vincere il giveaway.

