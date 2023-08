Amazon Music Unlimited: l’aumento dei prezzi arriva in Italia

A inizio anno vi avevamo parlato di come Amazon Music Unlimited stesse preparando l'aumento dei prezzi per il suo abbonamento, e dopo gli Stati Uniti il rincaro sta arrivando anche in altre nazioni, Italia compresa. Una mossa che segue quella di altre piattaforme di streaming, specialmente Spotify, che non troppo tempo fa ha anch'essa aumentato i prezzi nel nostro paese.

Ecco di quanto aumenteranno i prezzi in Italia per l'abbonamento Amazon Music Unlimited

Crediti: Amazon

A partire dall'1 settembre 2023, quindi, tutti gli abbonati o coloro che vorranno abbonarsi ad Amazon Prime Music potranno farlo a un costo di partenza di 10,99€ per il piano individuale o di 17,99€ per quello famiglia (fino a 6 account). Un aumento rispettivamente di 1€ e 2€, mentre non cambia il prezzo del piano Echo, sempre a 4,99€ al mese, che prevede l'accesso solo da Fire TV o speaker Echo.

Ricordiamo che Amazon Music Unlimited non è il piano compreso nell'abbonamento Prime: quello si chiama Amazon Music Prime, e rispetto all'Unlimited non permette di skippare i brani in maniera illimitata e manca del supporto all'audio HD/Ultra HD e all'audio spaziale.

Ecco il comunicato ufficiale:

Gentile cliente, Aumenteremo il prezzo del tuo piano Individuale di Amazon Music Unlimited. Questo aumento di prezzo è necessario a seguito di un generale aumento dei costi per poter continuare ad offrirti il nostro servizio alla solita qualità. Il tuo prezzo passerà da 9,99€ a 10,99€ per ciclo di fatturazione mensile – è la mail inviata a chi ha il piano individuale, la stessa viene inviata agli abbonati famiglia con cifre, chiaramente, diverse.

