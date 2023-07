Ufficiale: aumenta il prezzo per Spotify, anche in Italia

Aggiornamento ore 12:30: adesso l'aumento è ufficiale, trovate le nuove tariffe nell'articolo.

Se ne parla da diverso tempo, e adesso è ufficiale: mi riferisco all'aumento di prezzo dell'abbonamento di Spotify. Sono anni che le principali compagnie musicali provano a fare pressioni sulla piattaforma di streaming musicale per alzare i prezzi al pubblico e poter così percentuali più favorevoli per etichette e artisti. Questo sarà tutto da vedere, ma quello che è certo è che, dopo molti rumors, in queste ore sono stati annunciati gli aumenti di prezzo.

Aumento di prezzo per Spotify: l'abbonamento musicale diventa più costoso

Quella di Spotify è una mossa che lo fa adeguare ad Apple Music, che costa 10,99€ al mese, mentre Amazon Music Unlimited costa ancora 9,99€. Proprio in questi giorni è toccata la stessa sorte a YouTube Music, il cui prezzo è stato aumentato assieme a quello di YouTube Premium. Nel frattempo, si vocifera anche il lancio di un nuovo piano premium, più costoso ma dalla qualità audio superiore.

Ecco quindi quali sono i nuovi prezzi per l'Italia:

Piano Student: 4,99€ 5,99€ al mese (+1€)

al mese (+1€) Piano Individual: 9,99€ 10,99€ al mese (+1€)

al mese (+1€) Piano Duo: 12,99€ 14,99€ al mese (+2€)

al mese (+2€) Piano Family: 15,99€ 17,99€ al mese (+2€)

